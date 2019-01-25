Обмеження швидкості на автобанах: думки німців розділились

Думки німців щодо запровадження обмеження швидкості руху на автобанах країни розділилися. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологами на замовлення телеканалу ARD, оприлюднені у п'ятницю, 25 січня. Обмеження швидкості у 130 кілометрів на годину з мінімальною перевагою підтримує більшість у 51 відсоток опитаних, тоді як 47 відсотків висловились проти цього. Аналогічні настрої були у 2007 році, коли вперше була висунута така ж ініціатива, але вона не була запроваджена, повідомляє агенція dpa.

Більшість чоловіків традиційно виступають проти цього обмеження, але жінки переважно підтримують його. При цьому, прихильники партій "Альтернатива для Німеччини" та Вільної демократичної партії менше підтримують запровадження обмеження швидкості, тоді як прихильники Зелених та "Лівих" виступають за обмеження. В лавах прихильників Християнсько-соціального союзу, Християнсько-демократичного союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини думки розділилися.

Поліція - за

Профспілка поліції Німеччини (GdP) підтримує обмеження швидкості. "Тимчасове обмеження до 130 кілометрів на годину за даними поліції зможе скоротити кількість дорожньо-транспортних пригод. У цій країні деякі люди їздять цілком легально на швидкості 200 або 250 кілометрів на годину. Зрозуміло, що це божевілля", - заявив газеті Süddeutsche Zeitung заступник голови профспілки Міхаель Мертенс (Michael Mertens). Він додав, що обмеження швидкості дозволить врятувати життя і запобігти серйозним травмам.

Ініціативу щодо обмеження швидкості руху на автобанах до 130 кілометрів на годину висунула минулого тижня урядова експерта комісія. Експерти зробили пропозиції для скорочення викидів вуглекислого газу в транспортній сфері ФРН до 2030 року. Згідно з даними Федерального відомства статистики, з 2010 по 2017 рік обсяг викидів у транспортній галузі Німеччини збільшився на 6,4 відсотка.

Дивитись відео 01:02 Now live 01:02 хв Поділитись Перший радар швидкості, який неможливо обдурити (16.01.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3BcJ5 Перший радар швидкості, який неможливо обдурити (16.01.2019)