 Обличчя протестів у Москві: три історії учасників акцій (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.08.2019

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Політика й суспільство

Обличчя протестів у Москві: три історії учасників акцій (відео)

У Москві знову пройшла масова акція протесту проти недопуску незалежних кандидатів до виборів до Московської міської думи. DW зустрілася з трьома учасниками цих мітингів, чиї історії облетіли багато закордонних ЗМІ.

Russland Moskau Verhaftung bei Protesten (picture-alliance/dpa/TASS/S. Savostyanov)

У Москві знову розігнали масову акцію протесту проти недопуску незалежних кандидатів до виборів до Московської міської думи

Це відео протестів у Москві 3 серпня миттєво розлетілося соціальними мережами. Його головний герой - Андрій Кургін - приїхав на мітинг на велосипеді і потрапив під кийки поліцейських. Саме велосипед, вважає Андрій, врятував його від затримання. DW зустрілася з ним та ще з двома учасниками мітингів у Москві, чиї історії облетіли багато закордонних ЗМІ. 

 

DW.COM

Коментар: Протести в Москві - момент істини для російської опозиції

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"Ворожий вплив": Росія вимагає заборонити рекламу акцій протесту на YouTube

Відсутність реакції від Google буде розцінена Москвою як перешкоджання проведенню "демократичних виборів" у Росії та викличе адекватну відповідь, попередили у "Роскомнагляді". (11.08.2019)  

Як українці реагують на масові протести у Москві

Масові акції протесту у Москві з вимогами реєстрації незалежних кандидатів на виборах до міськдуми пройшли в Україні майже непоміченими. Чому? Про це - у матеріалі DW. (05.08.2019)  

Коментар: Посилення тиску не лякає прихильників російської опозиції

Російська опозиція небачено згуртувалася у своїх діях проти влади, яка не пускає її на вибори, а протестувальники на вулиці все менше бояться жорстких дій силовиків. Попереду - нові зіткнення, вважає Олександр Плющев. (29.07.2019)  

Як на розгін мітингу в Москві реагує Німеччина (відео)

Уряд ФРН закликає російську владу "зберігати розсудливість" і негайно звільнити заарештованих на мітингах протесту за чесні вибори. (06.08.2019)  

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