Обличчя протестів у Москві: три історії учасників акцій (відео)

Це відео протестів у Москві 3 серпня миттєво розлетілося соціальними мережами. Його головний герой - Андрій Кургін - приїхав на мітинг на велосипеді і потрапив під кийки поліцейських. Саме велосипед, вважає Андрій, врятував його від затримання. DW зустрілася з ним та ще з двома учасниками мітингів у Москві, чиї історії облетіли багато закордонних ЗМІ.