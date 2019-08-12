Обличчя протестів у Москві: три історії учасників акцій (відео)

У Москві знову пройшла масова акція протесту проти недопуску незалежних кандидатів до виборів до Московської міської думи. DW зустрілася з трьома учасниками цих мітингів, чиї історії облетіли багато закордонних ЗМІ.
У Москві знову розігнали масову акцію протесту проти недопуску незалежних кандидатів до виборів до Московської міської думи
Це відео протестів у Москві 3 серпня миттєво розлетілося соціальними мережами. Його головний герой - Андрій Кургін - приїхав на мітинг на велосипеді і потрапив під кийки поліцейських. Саме велосипед, вважає Андрій, врятував його від затримання. DW зустрілася з ним та ще з двома учасниками мітингів у Москві, чиї історії облетіли багато закордонних ЗМІ.
Мітинги в Москві показали, що в російську політику прийшло нове покоління. Чому це проблема одночасно для Путіна й опозиції, пояснює російський журналіст Костянтин Еггерт. (11.08.2019)
Відсутність реакції від Google буде розцінена Москвою як перешкоджання проведенню "демократичних виборів" у Росії та викличе адекватну відповідь, попередили у "Роскомнагляді". (11.08.2019)
Масові акції протесту у Москві з вимогами реєстрації незалежних кандидатів на виборах до міськдуми пройшли в Україні майже непоміченими. Чому? Про це - у матеріалі DW. (05.08.2019)
Російська опозиція небачено згуртувалася у своїх діях проти влади, яка не пускає її на вибори, а протестувальники на вулиці все менше бояться жорстких дій силовиків. Попереду - нові зіткнення, вважає Олександр Плющев. (29.07.2019)