 Облита кислотою херсонська активістка перебуває у стабільно важкому стані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2018

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Новини

Облита кислотою херсонська активістка перебуває у стабільно важкому стані

Радницю херсонського мера та місцеву активістку Катерину Гандзюк облили кислотою. Вона отримала хімічний опік, вражено понад 30 відсотків її тіла.

Катерина Гандзюк перебуває після нападу у стабільно важкому стані

Катерина Гандзюк перебуває після нападу у стабільно важкому стані

Виконуюча обов'язки керуючого справами виконавчого комітету, радниця херсонського міського голови Катерина Гандзюк, на яку напали 31 липня, перебуває в стабільно важкому стані. Про це у середу, 1 серпня, в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив лікар-анестезіолог Херсонської обласної лікарні Ігор Равелев.

"Площа ураження залишається такою ж - 30 відсотків. Стан хворої за добу не змінився в гірший бік, стабільно важкий. Вона в свідомості, контактна", - сказав він. Лікар додав, що всі її життєво важливі функції нормалізовані у вигляді нормального артеріального тиску, роботи нирок, тому хвора стабільна.

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Юрист Масі Найєм, який відвідав Гандзюк у лікарні, повідомив, що батько потерпілої бачив нападника ще за кілька днів до інциденту, коли вона була в Києві. "Отримав замовник, кажуть, доларів 500. Я б дала більше, щоб не чіпали", - цитує юрист слова Гандзюк на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомили у МВС України, наразі слідство розглядає три версії нападу на Гандзюк - службова діяльність потерпілої, активна громадянська позиція і побутові конфлікти.

Акція під МВС

Водночас у середу близько 80 активістів провели акцію протесту під будівлею Міністерства внутрішніх справ України у Києві, передає агенція "Українські новини". Активісти вимагали звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і керівництва правоохоронних органів Херсонської області. 

На Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку. Невстановлений чоловік облив її кислотою. Вона отримала хімічний опік понад 30 відсотків тіла. Це волосиста частина голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітки, опік лівого ока.

Нагадаємо, напередодні у Бердянську було скоєно вбивство ветерана АТО та активіста Віталія Олешка

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