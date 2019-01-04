Обережно: токсичні іграшки!

Дитячі іграшки, одяг, візки, стільці для годування, автокрісла та інші товари знов опинились у центрі уваги фахівців Stiftung Warentest, головного центру незалежної експертизі товарів і послуг Німеччини. Протягом 2017-2018 років тут провели 15 ретельних досліджень якості продукції, що за цей період з'явилась на німецькому ринку. На предмет безпеки, ергономіки та наявності шкідливих речовин випробували 278 товарів. І, як з'ясувалось, практично кожен четвертий з них становить суттєву загрозу здоров'ю малюків. А багато товарів виявились абсолютно не придатними для продажу.



Можливі наслідки для здоров'я дитини



Як виявила експертиза, практично кожен п'ятий дитячий товар містить токсичні речовини у концентрації, що в кілька разів перевищує припустиму норму. У такій кількості ці компоненти небезпечні й для дорослих: вони подразнюють шкіру і слизову оболонку, негативно впливають на репродуктивну функцію людини, можуть викликати алергію і навіть рак. Серед них - бор, нафталін і формальдегід. Експерти виявили їх у дитячих візках, велосипедах, олівцях, м'ячиках-лизунах "слаймах" та в деяких іграшках.

У матеріалі, з якого виготовлена ​​ручка сучасного дитячого візка, виявили вогнезахисну речовину, концентрація якої в кілька разів перевищує норму, затверджену для країн ЄС. Аналогічний компонент виявили і в обшивці деяких моделей дитячих автокрісел, а також у седлі, кермі й шинах безпедальних велосипедів - велобігів, або біговелів.

Шкідливі для здоров'я субстанції, здатні спровокувати розвиток онкозахворювань, виявили навіть у матеріалах, з яких вироблені розвиваючі іграшки для немовлят - у кільцях з брязкальцями, що сприяють формуванню хапального рефлексу малюків, а також в аксесуарах для дитячих візочків.

Шкідливі речовини - проблема найпоширеніша, та не єдина. Ідеться ще й про безпечну конструкцію виробів для малюків. Приміром, обмежувач кожного другого стільця для годування сконструйований так, що дитина може з нього просто випасти. Серед протестованих дитячих матраців половина - настільки м'які, що можуть збільшити імовірність задушення. І, як показали випробування, проведені Stiftung Warentest спільно з автомобільним клубом ADAC, в разі аварії не всі дитячі автокрісла, що продаються в Німеччині, захищають дітей від фронтального чи бічного удару.

Підступні "розумні" помічники

Загрози можуть причаїтись і у віртуальному світі. Так, "розумні" іграшки з мікрофонами і камерами, підключені до інтернету, якими можна дистанційно керувати зі смартфона, можуть бути задіяні сторонніми особами для прихованого стеження за дитиною чи збору конфіденційних даних. Будь-який власник мобільного пристрою може прослуховувати малюка, випитувати інформацію, погрожувати дитині, маніпулювати нею. А довірливий малюк може при цьому гадати, ніби спілкується з лялькою.

Ненадійними виявились і деякі "відеоняні" - камери для домашнього спостереження за немовлятами, які батьки використовують, поки немовля спить, аби зайнятись домашніми справами, не втрачаючи малюка з поля зору. Як показали тести, не всім подібним пристроям вдається впоратися з усіма завданнями: між камерою та екраном часто зникає зв'язок, зображення передається з певними затримками, тож часом дитина може прокинутись і заплакати, а дисплей ще видаватиме батькам зображення малюка, що безтурботно спить.

Як перевірити якість товарів для дітей

Теоретично саме товари для найменших споживачів мали би бути найбільш якісними і надійними. Проте, за даними Stiftung Warentest, дитячі товари не проходять тестів на якість учетверо частіше, ніж вироби для дорослих. Про недоброякісну продукцію можна довідатись і з європейської бази даних Rapex, яка щотижня публікує оновлений список небезпечних споживчих товарів. За 2017 рік 30 відсотків виробів, що не відповідають критеріям якості та безпеки, становили дитячі іграшки. І це не лише продукція, вироблена в Китаї.

Обов'язкові для використання в автомобілях дитячі крісла не завжди захищають дітей від ударів під час аварії

"Не можна стверджувати однозначно, що іграшки з Європи є більш якісними, ніж товари з Далекого Сходу. Кращі й гірші вироби є і тут, і там", - підкреслює Гольґер Бракманн (Holger Brackmann), що відповідає за дослідження споживчих товарів у фонді Stiftung Warentest. І, як свідчать результати тестів, висока ціна на товари теж не гарантує бездоганної якості. Ринок товарів для дітей є настільки насиченим, що можна здійснити лише вибірковий контроль. У країнах ЄС діють суворі приписи щодо якості дитячих іграшок, та далеко не всі товари для дітей офіційно належать до цієї категорії. Саме цим виробники і зловживають.

Тож під час вибору товарів для малюків експерти радять перевірити, чи не мають товари різкого хімічного запаху, чи не злущується з них фарба. Якщо так, від таких речей краще відмовитись. Менше ризиків містять вироби з нефарбованих брусків цільного дерева. Безпечні для дітей товари не повинні мати гострих кутів і країв, деталі мають бути щільно закріпленими. Також слід звертати увагу на вікові рекомендації та маркування на упаковці: сертифікат GS (нім. Geprüfte Sicherheit - "перевірена безпека") у Німеччині вважають надійнйшим, ніж маркування СЕ, що свідчить лише про те, що виробник дотримувався стандартів, затверджених у Євросоюзі.