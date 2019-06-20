 Обербургомістерці Кельна погрожують убивством | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2019

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Новини

Обербургомістерці Кельна погрожують убивством

Управління кримінальної поліції Берліна вивчає погрозу вбивства на адресу обербургомістерки Кельна Генріетте Рекер. Схожа погроза надійшла і бургомістру Альтени Андреасу Гольштайну.

Генріетте Рекер

Генріетте Рекер (фото з архіву)

Обербургомістерці Кельна Генріетте Рекер (Henriette Reker) погрожують убивством. Цю інформацію кельнська поліція підтвердила в середу, 19 червня. Справу направлено до управління кримінальної поліції Берліна, оскільки схожі погрози надходили й іншим політикам, зокрема бургомістрові міста Альтена - Андреасу Гольштайну (Andreas Hollstein).

Як Рекер, так і Гольштайн у минулому зазнавали нападів. У жовтні 2015 року зловмисник із ножем напав на Рекер, яка балотуватися на пост обербургомістра Кельна. Політикиня перенесла складну операцію і провела в штучній комі кілька днів. Пізніше з'ясувалося, що злочинець був членом правоекстремістській партії і брав участь в маршах неонацистів. Його засудили до 14 років позбавлення волі.

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Невідомий напав з ножем на перехожих біля кінотеатрів у столиці Франції. Четверо постраждалих перебувають у критичному стані. Наразі поліція не кваліфікує напад як теракт. (10.09.2018)

Мер міста Альтена Андреас Голльштейн отримав серйозні поранення під час нападу на нього чоловіка з ножем. Правоохоронці вважають, що напад мав політичне підґрунтя. (28.11.2017)

У листопаді 2017 року зловмисник поранив ножем бургомістра Альтени. Гольштайну надали допомогу на місці, а потім направили в лікарню, яку він залишив того ж дня.

Убивство політика Любке в Гессені

Великий резонанс в Німеччині викликало вбивство глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke) в землі Гессен. Тіло політика виявили в ніч на 2 червня на терасі власного будинку в Вольфхагені. Слідчі вказали, що 65-річний чоловік загинув від пострілу в голову, що був здійснений з короткоствольної зброї з близької відстані.

Розслідуванням вбивства займається Федеральна прокуратура Німеччини в Карлсруе. За версією слідства, у справі є правоекстремістська підґрунтя. В середині червня правоохоронці затримали 45-річного громадянина Німеччини, підозрюваного в причетності до злочину.

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