Обербургомістерці Кельна погрожують убивством

Обербургомістерці Кельна Генріетте Рекер (Henriette Reker) погрожують убивством. Цю інформацію кельнська поліція підтвердила в середу, 19 червня. Справу направлено до управління кримінальної поліції Берліна, оскільки схожі погрози надходили й іншим політикам, зокрема бургомістрові міста Альтена - Андреасу Гольштайну (Andreas Hollstein).

Як Рекер, так і Гольштайн у минулому зазнавали нападів. У жовтні 2015 року зловмисник із ножем напав на Рекер, яка балотуватися на пост обербургомістра Кельна. Політикиня перенесла складну операцію і провела в штучній комі кілька днів. Пізніше з'ясувалося, що злочинець був членом правоекстремістській партії і брав участь в маршах неонацистів. Його засудили до 14 років позбавлення волі.

У листопаді 2017 року зловмисник поранив ножем бургомістра Альтени. Гольштайну надали допомогу на місці, а потім направили в лікарню, яку він залишив того ж дня.

Убивство політика Любке в Гессені

Великий резонанс в Німеччині викликало вбивство глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke) в землі Гессен. Тіло політика виявили в ніч на 2 червня на терасі власного будинку в Вольфхагені. Слідчі вказали, що 65-річний чоловік загинув від пострілу в голову, що був здійснений з короткоствольної зброї з близької відстані.

Розслідуванням вбивства займається Федеральна прокуратура Німеччини в Карлсруе. За версією слідства, у справі є правоекстремістська підґрунтя. В середині червня правоохоронці затримали 45-річного громадянина Німеччини, підозрюваного в причетності до злочину.