 Обвинуваченому у нападі на ″Боруссію″ росіянину загрожує довічне ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

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Новини

Обвинуваченому у нападі на "Боруссію" росіянину загрожує довічне ув'язнення

Представник прокуратури попросив призначити Сергію В. покарання у виді довічного позбавлення волі. У квітні 2017-го той привів в дію вибухівку біля автобуса з командою футбольного клубу Дортмунда.

Сергій В. під час судового засідання (архівне фото)

Сергій В. під час судового засідання (архівне фото)

Прокуратура Дортмунда просить суд призначити обвинуваченому у нападі на німецьку футбольну команду "Боруссія Дортмунд" Сергію В. покарання у виді довічного позбавлення волі. Про це повідомляє у понеділок, 19 листопада, прес-служба суду в Дортмунді, у якому в цей день відбулись судові дебати у справі Сергія В.

DW.COM

Російський німець Сергій В, затриманий за підозрою в організації вибухів у Дортмунді в квітні, ймовірно, детально власноруч розписав свій план дій. Ці записки опинились у розпорядженні слідства, пише видання Spiegel. (12.05.2017)

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Нагадаємо, Сергій В. обвинувачується у замаху на вбивство 28-ми осіб з корисливих мотивів, незаконному придбанні вибухівки, а також у приведенні в дію вибухових пристроїв.

Вибухи біля автобуса дортмундської "Борусії" стались 11 квітня 2017 року. 28-річний громадянин Росії та Німеччини Сергій В. був затриманий у цій справі через десять днів. Слідчі з'ясували, що він влаштував вибухи, попередньо придбавши опціонні сертифікати на продаж акцій "Боруссії". Загальна вартість придбаних ним цінних паперів на продаж становила 78 тисяч євро, а термін дії спливав 17 червня 2017 року. Обвинуваченому закидають, що він робив ставку на обвал акцій "Боруссії", який мала б спричинити загибель кількох гравців команди. За оцінками фахівців, при різних варіантах падіння курсу цінних паперів, він міг отримати прибуток від 550 тисяч до мільйона євро.

У ході судового розгляду Сергій В. визнав свою вину, але заперечив намір когось убити. За його словами, він хотів просто імітувати напад і спеціально виробив вибуховий пристрій таким чином, щоб гравці команди не отримали травм.

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