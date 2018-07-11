 Обвинуваченого у злочинах на Майдані звільнили з-під варти через рішення КСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2019

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Новини

Обвинуваченого у злочинах на Майдані звільнили з-під варти через рішення КСУ

На підставі рішення КСУ про неконституційність норми КПК про безальтернативне тримання під вартою звільнено ексначальника управління СБУ, обвинуваченого у злочинах проти Майдану.

Пожежа в Будинку профспілок у Києві

Пожежа в Будинку профспілок у Києві (19 лютого 2014 року)

Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього начальника управління Служби безпеки України в Києві та області Олександра Щеголєва, обвинуваченого у злочинах проти Євромайдану. Як повідомляє у середу, 26 червня, у Facebook "Адвокатська дорадча група", "Шевченківський суд сьогодні змінив запобіжний захід Олександру Щеголєву із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт". 

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Суд скасував арешт ексначальника УСБУ, посилаючись на рішення Конституційного суду України (КСУ) від 25 червня 2019 року про неконституційність обрання запобіжного заходу виключно у вигляді тримання під вартою для обвинувачених у тероризмі та злочинах проти основ національної безпеки.

Щеголєва обвинувачують в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, зокрема її силової фази в Будинку профспілок у Києві.

Рішення КСУ

Нагадаємо, 25 червня КСУ ухвалив рішення за конституційними скаргами кількох громадян, зокрема народної депутатки України Надії Савченко щодо положень частини 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу (КПК), визнавши цю норму неконституційною. 

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Повернення втікачів: чому до України повертаються соратники Януковича? (03.06.2019)

 

"Обмеження конституційного права на свободу та особисту недоторканність має здійснюватися з дотриманням конституційних гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина та виключно на підставі вмотивованого рішення суду", - йдеться в рішенні КСУ. На думку суддів, законодавець, встановивши безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у низці випадків, не дотримався вимог мінімального втручання в реалізацію громадянами права на свободу.

У частині 5 статті 176 КПК передбачалося, що такі запобіжні заходи, як особисте зобов'язання, особиста порука, домашній арешт, застава не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, у державній зраді, у посяганні на життя державного діяча тощо.

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