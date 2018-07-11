Обвинуваченого у злочинах на Майдані звільнили з-під варти через рішення КСУ

Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього начальника управління Служби безпеки України в Києві та області Олександра Щеголєва, обвинуваченого у злочинах проти Євромайдану. Як повідомляє у середу, 26 червня, у Facebook "Адвокатська дорадча група", "Шевченківський суд сьогодні змінив запобіжний захід Олександру Щеголєву із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт".

Суд скасував арешт ексначальника УСБУ, посилаючись на рішення Конституційного суду України (КСУ) від 25 червня 2019 року про неконституційність обрання запобіжного заходу виключно у вигляді тримання під вартою для обвинувачених у тероризмі та злочинах проти основ національної безпеки.

Щеголєва обвинувачують в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, зокрема її силової фази в Будинку профспілок у Києві.

Рішення КСУ

Нагадаємо, 25 червня КСУ ухвалив рішення за конституційними скаргами кількох громадян, зокрема народної депутатки України Надії Савченко щодо положень частини 5 статті 176 Кримінального процесуального кодексу (КПК), визнавши цю норму неконституційною.

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"Обмеження конституційного права на свободу та особисту недоторканність має здійснюватися з дотриманням конституційних гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина та виключно на підставі вмотивованого рішення суду", - йдеться в рішенні КСУ. На думку суддів, законодавець, встановивши безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у низці випадків, не дотримався вимог мінімального втручання в реалізацію громадянами права на свободу.

У частині 5 статті 176 КПК передбачалося, що такі запобіжні заходи, як особисте зобов'язання, особиста порука, домашній арешт, застава не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, у державній зраді, у посяганні на життя державного діяча тощо.