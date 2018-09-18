Обвинуваченого в корупції екс-прем'єра Малайзії звільнили під заставу

Колишнього прем'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака суд у четвер, 20 вересня, звільнив під заставу, інформує агенція dpa. Сума застави політику, котрого звинувачують за новими 25 пунктами у відмиванні грошей і зловживанні владою, становила в перерахунку 700 тисяч євро. За цими обвинуваченнями його затримали напередодні. Наджиб Разак у суді не визнав своє провини.

Екс-прем'єру закидають, що він, використовуючи своє становище, переказав понад 600 мільйонів доларів США на особисті рахунки з державного Першого малайзійського фонду розвитку (1MDB). Разак очолював наглядову раду фонду.

Вперше скандал навколо коштів, які нібито привласнив Наджин Разак, вибухнув ще у 2015 році, коли видання The Wall Street Journal опублікувало результати розслідування щодо банківських рахунків малайзійського прем'єра.

Чинний прем'єр-міністр Малайзії, 93-річний Махатхир Мохамад, котрий неодноразово критикував попередника через корупційний скандал, знову відкрив слідство у справі 1MDB одразу після своєї перемоги на парламентських виборах, що відбулися у травні.

У липні 2018 року Наджиба Разака вже звинуватили в переказі великих грошових сум з 1MDB на свої особисті банківські рахунки. Як вважало слідство, загалом через фонд було розкрадено 4,5 мільярда доларів. Однак після першого арешту в липні суд у Куала-Лумпурі відпустив Разака під заставу. Тоді Разак теж заявив, що невинуватий у корупційних злочинах, які йому закидають.