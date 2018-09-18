 Обвинуваченого в корупції екс-прем′єра Малайзії звільнили під заставу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

Обвинуваченого в корупції екс-прем'єра Малайзії звільнили під заставу

Колишній очільник уряду Малайзії Наджиб Разак, котрому закидають масштабну корупцію, знову вийшов на волю під заставу у 700 тисяч євро. Його затримали напередодні.

Наджиб Разак вийшов на волю під заставу у 700 тисяч євро

Наджиб Разак вийшов на волю під заставу у 700 тисяч євро

Колишнього прем'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака суд у четвер, 20 вересня, звільнив під заставу, інформує агенція dpa. Сума застави політику, котрого звинувачують за новими 25 пунктами у відмиванні грошей і зловживанні владою, становила в перерахунку 700 тисяч євро. За цими обвинуваченнями його затримали напередодні. Наджиб Разак у суді не визнав своє провини.

Екс-прем'єру закидають, що він, використовуючи своє становище, переказав понад 600 мільйонів доларів США на особисті рахунки з державного Першого малайзійського фонду розвитку (1MDB). Разак очолював наглядову раду фонду.

Вперше скандал навколо коштів, які нібито привласнив Наджин Разак, вибухнув ще у 2015 році, коли видання The Wall Street Journal опублікувало результати розслідування щодо банківських рахунків малайзійського прем'єра.

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У липні 2018 року Наджиба Разака вже звинуватили в переказі великих грошових сум з 1MDB на свої особисті банківські рахунки. Як вважало слідство, загалом через фонд було розкрадено 4,5 мільярда доларів. Однак після першого арешту в липні суд у Куала-Лумпурі відпустив Разака під заставу. Тоді Разак теж заявив, що невинуватий у корупційних злочинах, які йому закидають.

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