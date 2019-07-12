 Обвинувачений у торгівлі людьми американський фінансист скоїв самогубство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2019

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Обвинувачений у торгівлі людьми американський фінансист скоїв самогубство

Джефрі Епштейн, якого обвинувачують у сексуальній експлуатації неповнолітніх близько 15 років тому, покінчив з собою у в'язниці на Манхеттені.

Джефрі Епштейн

Джефрі Епштейн

Американський фінансист Джефрі Епштейн, якого обвинувачують у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, наклав на себе руки у в'язниці на Манхеттені. Про це у суботу, 10 серпня, повідомило видання The New York Times з посиланням на свої джерела. Згодом це підтвердила й агенція AP. Повідомляється, що чоловік повісився, і його тіло було знайдено близько 7:30 ранку за місцевим часом.

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Александер Акоста під час своєї роботи прокурором вів справу мільярдера Джефрі Епштейна, обвинувачуваного в причетності до сексуальної експлуатації. Через угоду зі слідством фінансист отримав м'яке покарання. (12.07.2019)

За інформацією The New York Times, минулого місяця, через тиждень після того, як суд відмовився відпустити Епштейна під заставу, його знайшли у камері без тями та зі слідами на шиї. У в'язниці проводилося розслідування, чи було це спробою самогубства. Поки невідомо, чи був після цього інциденту посилений нагляд за чоловіком.

Джефрі Епштейна обвинувачували у торгівлі людьми для сексуальної експлуатації ще у 2007 році. У 2008 році він погодився на угоду зі слідством, уникнув федеральних обвинувачень і відсидів 13 місяців у в'язниці.

Однак у липні 2019 року федеральні прокурори у Нью-Йорку висунули проти Епштейна нові обвинувачення. В обвинувальному висновку стверджується, що він "сексуально експлуатував і піддав насильству десятки неповнолітніх дівчат" віком до 14 років протягом щонайменше 2002-2005 років. 8 липня Епштейн відмовився визнавати себе винним у федеральному суді Манхеттена. Він очікував на розгляд його скарги на відмову суду відпустити його під домашній арешт.

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