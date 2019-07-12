Обвинувачений у торгівлі людьми американський фінансист скоїв самогубство

Американський фінансист Джефрі Епштейн, якого обвинувачують у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, наклав на себе руки у в'язниці на Манхеттені. Про це у суботу, 10 серпня, повідомило видання The New York Times з посиланням на свої джерела. Згодом це підтвердила й агенція AP. Повідомляється, що чоловік повісився, і його тіло було знайдено близько 7:30 ранку за місцевим часом.

За інформацією The New York Times, минулого місяця, через тиждень після того, як суд відмовився відпустити Епштейна під заставу, його знайшли у камері без тями та зі слідами на шиї. У в'язниці проводилося розслідування, чи було це спробою самогубства. Поки невідомо, чи був після цього інциденту посилений нагляд за чоловіком.

Джефрі Епштейна обвинувачували у торгівлі людьми для сексуальної експлуатації ще у 2007 році. У 2008 році він погодився на угоду зі слідством, уникнув федеральних обвинувачень і відсидів 13 місяців у в'язниці.

Однак у липні 2019 року федеральні прокурори у Нью-Йорку висунули проти Епштейна нові обвинувачення. В обвинувальному висновку стверджується, що він "сексуально експлуатував і піддав насильству десятки неповнолітніх дівчат" віком до 14 років протягом щонайменше 2002-2005 років. 8 липня Епштейн відмовився визнавати себе винним у федеральному суді Манхеттена. Він очікував на розгляд його скарги на відмову суду відпустити його під домашній арешт.