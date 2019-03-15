Обвинувачений у стрілянині в Крайстчерчі постав перед судом

Головним підозрюваним у справі про збройний напад на мечеті новозеландського міста Крайстчерч, що забрав життя 49 осіб, є 28-річний австралієць Брентон Таррант. У суботу, 16 березня, в окружному суді міста Крайстчерч відбулося перше слухання у його справі. Під час нетривалого засідання суддя Пол Келлар зачитав Тарранту обвинувачення у вбивстві. Наступне слухання справи заплановане на 5 квітня.

Виступаючи на прес-конференції за проміжними результатами розслідування терактів, прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн повідомила, що Таррант мав ліцензію на використання зброї і законно володів п'ятьма пістолетами. Ардерн пообіцяла змінити законодавство Нової Зеландії щодо володіння зброєю.

Нагадаємо, напередодні у Крайстчерчі було вчинено збройний напад на дві мечеті під час п'ятничної молитви. За офіційними даними, внаслідок стрілянини загинули 49 осіб. Щонайменше 20 осіб зазнали серйозних поранень. За свідченнями очевидців, під час стрілянини в мечеті в центрі міста Крайстчерч перебували близько 200 осіб. Влада Нової Зеландії кваліфікувала напад як теракт.