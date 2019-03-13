Обвал школи у Нігерії: кількість загиблих зросла до 20 осіб, більшість - діти

Внаслідок обвалу будівлі школи у місті Лагосі у Нігерії, який стався 13 березня, загинуло 20 людей, більшість з яких діти, повідомила у п'ятницю, 15 березня, місцева влада. З-під завалів було врятовано понад 40 людей, яких відправили у лікарні, повідомили у службі охорони здоров'я штату Лагос, передає агенція AFP. Деякі поранені вже були виписані з лікарень, близько 15 осіб все ще потребують лікування, їхній стан є стабільним.

При цьому досі точно невідомо, скільки людей перебували у будівлі під час обвалу. Втім, рятувальні бригади припинили пошукову операцію 14 березня, повідомивши, що дійшли до фундаменту будівлі, не знайшовши інших жертв. Деякі родини протестують проти цього та досі намагаються знайти зниклих дітей під уламками, інформує dpa.

Губернатор Лагоса Акінвунмі Амбоде повідомив, що школа була розташована у будівлі незаконно, та пообіцяв закрити такі заклади по всьому штату. Влада проведе повне розслідування цієї трагедії, а винні в ній будуть жорстко наказані, додав Амбоде. За даними чиновників, будинок, в якому була розташована школа, буде знесений.

Обвалення будівель в Нігерії відбуваються часто у зв'язку з тим, що будівництво нерідко проходить без нагляду. У 2016 році в країні обвалилась церква, в результаті чого загинули понад сто людей. У тому ж році в Лагосі обвалилась ще недобудована п'ятиповерхова будівля, загинули 30 осіб.