 Обвалення під′їзду в Дрогобичі: восьмеро загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2019

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Новини

Обвалення під'їзду в Дрогобичі: восьмеро загиблих

Про вісьмох загиблих внаслідок обвалення під'їзду житлового будинку в Дрогобичі повідомляють рятувальники. Причина трагедії досі не з'ясована.

На місці обвалу частини чотириповерхового будинку в Дрогобичі

На місці обвалу частини чотириповерхового будинку в Дрогобичі

Кількість загиблих внаслідок обвалення під'їзду житлового будинку у Дрогобичі зросла до вісьмох. Про це вранці у четвер, 29 серпня, поінформувало управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Раніше повідомлялось, що вранці 28 серпня під завалами були виявлені тіла чоловіка та жінки. В ніч на 29 серпня рятувальники також знайшли тіла одного чоловіка, чотирьох жінок та хлопчика. 

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Внаслідок вибуху та обвалення частини багатоповерхівки у Фастові загинули двоє людей. На місці вибуху у будинку немає слідів горіння газу. (15.12.2018)

Внаслідок обвалення стіни у готелі під час весільної церемонії загинули щонайменше 15 людей та понад 30 отримали поранення. Стіна була зруйнована через зсув. (27.01.2019)

Повідомляється, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно. Загалом до ліквідації наслідків обвалу залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки.

Як повідомлялось, у ніч на середу, 28 серпня, в одному з чотириповерхових будинків у Дрогобичі обвалився під'їзд. Внаслідок цього семеро людей були госпіталізовані, серед них п'ятеро дітей. З початку у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що причиною аварії став вибух побутового газу. Однак пізніше там заявили, що це є малоймовірним.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства. Санкція статті передбачає від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі.

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