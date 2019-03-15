Обвалення під'їзду в Дрогобичі: восьмеро загиблих

Кількість загиблих внаслідок обвалення під'їзду житлового будинку у Дрогобичі зросла до вісьмох. Про це вранці у четвер, 29 серпня, поінформувало управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Раніше повідомлялось, що вранці 28 серпня під завалами були виявлені тіла чоловіка та жінки. В ніч на 29 серпня рятувальники також знайшли тіла одного чоловіка, чотирьох жінок та хлопчика.

Повідомляється, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно. Загалом до ліквідації наслідків обвалу залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки.

Як повідомлялось, у ніч на середу, 28 серпня, в одному з чотириповерхових будинків у Дрогобичі обвалився під'їзд. Внаслідок цього семеро людей були госпіталізовані, серед них п'ятеро дітей. З початку у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що причиною аварії став вибух побутового газу. Однак пізніше там заявили, що це є малоймовірним.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства. Санкція статті передбачає від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі.