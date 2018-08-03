Обвалення мосту у Генуї: щонайменше 38 загиблих

Через обвалення автомобільного мосту у портовому італійському місті Генуя загинули щонайменше 38 людей. Про це повідомив у середу, 15 серпня, на прес-конференції італійський міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні, передає агентство AFP. Серед загиблих троє дітей 7, 12 та 13 років. Не виключено, що кількість загиблих може збільшитися, - повідомила речниця поліції, передає агенція Reuters.

Рятувальні роботи тривали всю ніч

Окрім того, щонайменше 16 людей були травмовані. Аварійні служби та рятувальники працювали всю ніч, щоб витягнути з-під завалів тих, хто вижив.

Міст у Генуї є дуже завантаженим. "Люди, які живуть в Генуї, проїжджають через цей міст пару разів на день", - заявив заступник міністра інфраструктури та транспорту Едоардо Ріксі, передає телеканал SkyTG24.

Міст обвалився над індустріальним районом

Чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок впали з 45-метрової висоти. Була зруйнована 200-метрова секція мосту над індустріальним районом.