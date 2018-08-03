 Обвалення мосту у Генуї: кількість жертв зростає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2018

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Новини

Обвалення мосту у Генуї: кількість жертв зростає

Внаслідок обвалення автомобільного мосту в італійському місті Генуя загинули щонайменше 38 осіб. Рятувально-пошукові роботи тривали всю ніч.

Внаслідок обвалення мосту загинуло щонайменше 35 людей

Внаслідок обвалення мосту загинуло щонайменше 35 людей

Через обвалення автомобільного мосту у портовому італійському місті Генуя загинули щонайменше 38 людей. Про це повідомив у середу, 15 серпня, на прес-конференції італійський міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні, передає агентство AFP. Серед загиблих троє дітей 7, 12 та 13 років. Не виключено, що кількість загиблих може збільшитися, - повідомила речниця поліції, передає агенція Reuters.

Рятувальні роботи тривали всю ніч

Рятувальні роботи тривали всю ніч

Окрім того, щонайменше 16 людей були травмовані. Аварійні служби та рятувальники працювали всю ніч, щоб витягнути з-під завалів тих, хто вижив.

Міст у Генуї є дуже завантаженим. "Люди, які живуть в Генуї, проїжджають через цей міст пару разів на день", - заявив заступник міністра інфраструктури та транспорту Едоардо Ріксі, передає телеканал SkyTG24.

Міст обвалився над індустріальним районом

Міст обвалився над індустріальним районом

Чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок впали з 45-метрової висоти. Була зруйнована 200-метрова секція мосту над індустріальним районом.

DW.COM

Обвалення мосту у Генуї: десятки загиблих

В італійському місті Генуї обвалився автомобільний міст. Тривають рятувально-пошукові роботи, повідомляється про загибель "близько 30" осіб внаслідок катастрофи. (14.08.2018)  

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