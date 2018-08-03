 Обвалення мосту у Генуї: десятки загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2018

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Новини

Обвалення мосту у Генуї: десятки загиблих

В італійському місті Генуї обвалився автомобільний міст. Тривають рятувально-пошукові роботи, повідомляється про загибель "близько 30" осіб внаслідок катастрофи.

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No comment: Обвал чотирисмугового автомобільного мосту в Італії (14.08.2018)

Кількість загиблих внаслідок обвалення автомобільного мосту у портовому італійському місті Генуї зросла до 35 осіб. Про це повідомляє  італійська агенція новин ANSA, яка посилається на власні джерела у надзвичайних службах. 

Як заявив міністр внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні, кількість загиблих становить "близько тридцяти" осіб. 

У Генуї обвалився міст, є жертви

У Генуї обвалився міст, є жертви

Раніше заступник міністра інфраструктури та транспорту Італії Едоардо Ріксі у коментарі телеканалу SkyTG24 заявив, що в аварії загинуло 22 особи, проте ця кількість має зрости. "Так, я можу це підтвердити, і, на жаль, кількість жертв зросте", - заявив італійський чиновник, який відвідав місце трагедії.

Повідомляється про щонайменше 11-х врятованих осіб, які доставлені до лікарень. Наразі продовжуються рятувально-пошукові роботи на місці катастрофи.

Міст у Генуї, що обвалився

Міст у Генуї, що обвалився

У вівторок, 14 серпня, у Генуї частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст. Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Місцеві ЗМІ повідомили, що зруйнована 200-метрова секція мосту над індустріальним районом.

За попередніми даними, під час трагедії на нині зруйнованій частині мосту перебували щонайменше 10 автомобілів. Міністр транспорту та інфраструктури Італії Даніло Тонінеллі назвав обвал ділянки мосту "страшною трагедією".

 

 

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No comment: Обвал чотирисмугового автомобільного мосту в Італії (14.08.2018)  

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