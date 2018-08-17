Обвалення мосту в Генуї: кількість загиблих зростає

Число загиблих внаслідок падіння мосту в італійському місті Генуя продовжує зростати. Рятувальники знайшли останки людей всередині автомобіля, який був під уламками, повідомила у суботу, 18 серпня, агенція AFP. Тим часом італійське відомство з питань цивільного захисту не коментує, скільки саме людей було в автомобілі. "Ми не можемо зазначити кількість, тому що ми не знаємо, скільки там тіл, це дуже складна операція", - зазначила речниця відомства.

Водночас італійські ЗМІ повідомили про виявлення тіл трьох жертв: дівчинки та її батьків. Раніше влада повідомляла про 38 загиблих. Тим часом рятувальники продовжують пошукові роботи на місці аварії. 18 серпня у Генуї відбудуться перші похованя загиблих внаслідок обвалення мосту.

В Генуї хоронять жертв обвалення мосту

Введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. На момент руйнування там проводилися ремонті роботи. Поки що точна причина падіння конструкції невідома. Влада оголосила у Генуї надзвичайний стан терміном на 12 місяців.

Влада Італії має намір притягти до відповідальності компанію, що експлуатує автостраду, оголосили в уряді країни. Міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі повідомив, що в уряді розмірковують над тим, щоб позбавити цю фірму ліцензії та стягнути з неї штраф у розмірі до 150 мільйонів євро.

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