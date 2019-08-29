 Обвалення будинку в Дрогобичі: причина досі не названа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2019

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Новини

Обвалення будинку в Дрогобичі: причина досі не названа

На місці обвалення під'їзду житлового будинку в Дрогобичі, внаслідок чого загинули воьмеро людей, завершили роботи з розбору завалу будівельних конструкцій. Причини трагедії досі не встановлені.

На місці обвалення будинку

На місці обвалення будинку

Через дві доби після обвалення під'їзду житлового будинку у Дрогобичі у Львівській області, внаслідок чого загинули восьмеро людей, правоохоронці досі не встановили причину трагедії. Як повідомила вранці у п'ятницю, 30 серпня, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, роботи з розбору завалу будівельних конструкцій завершені у повному обсязі.

Напередодні поліція затримала двох працівників комунального підприємства Дрогобича - 57-річного місцевого мешканця та 60-річну жительку міста. Через обвалення будинку поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства. Санкція статті передбачає від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі.

Ще 28 серпня у поліції Львівської області повідомили, що правоохоронці проводять заходи для встановлення причини обвалу будинку. "Чи це був вибух, чи, можливо, проводились роботи з порушення конструкції, які призвели до обвалу, - буде встановлено після того, як знайдуть усіх постраждалих осіб", - повідомив тоді заступник голови Нацполіції, полковник поліції Олександр Фацевич.

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Внаслідок вибуху ймовірно побутового газу обвалився під'їзд чотириповерхівки. Загинули двоє людей, ще семеро госпіталізовані, з них п'ятеро дітей. (28.08.2019)

Відразу після трагедії у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що причиною аварії став вибух побутового газу. Однак вже за кілька годин там заявили, що вона "є малоймовірною", а інформація про вибух взагалі зникла з офіційних повідомлень. Водночас місцеві жителі розповідали, що не чули вибуху. У соцмережах люди повідомляють, що в сусідніх будинках вікна залишилися цілими, що вказує на те, що вибухової хвилі не було. Також місцеві мешканці зазначають, що будинок знаходився в аварійному стані, оскільки мав великі тріщини на стінах.

  • На місці обвалення частини будинку у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    У Дрогобичі обвалився під'їзд житлового будинку

    У ніч на 28 серпня в одному з чотириповерхових будинків у Дрогобичі, що на Львівщині, обвалився під'їзд. Внаслідок цього загинули восьмеро людей, ще семеро травмовані і перебувають в лікарні. За даними місцевих ЗМІ, 12 сімей, які мешкали в будинку, тимчасово поселили у готелі та гуртожитку.

  • Рятувальні служби у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Трагедія забрала життя вісьмох людей

    Рятувальники дістали з-під завалів тіла вісьмох людей. Серед загиблих - 4-річний хлопчик, 20-річна дівчина, четверо жінок віком 44, 64, 79 та 80 років, а також двоє чоловіків віком 42 та 62 роки. У лікарні перебувають семеро травмованих, серед яких 6-річний хлопчик та двоє дівчаток віком 9 та 12 років. Ще двоє жінок, яких рятувальники витягли з-під завалів, тілесних ушкоджень не отримали.

  • На місці обвалу житлового будинку у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Причина обвалу невідома чи її не називають?

    Точна причина трагедії досі не встановлена. Відразу після трагедії у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що причиною аварії став вибух побутового газу. Однак вже за кілька годин там заявили, що вона "є малоймовірною", а інформація про вибух взагалі зникла з офіційних повідомлень.

  • На місці обвалення частини чотириповерхівки у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Мешканці розповідають про тріщини в будинку

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, жителі району, де обвалився будинок, розповідають, що не чули вибуху. У соцмережах люди повідомляють, що в сусідніх будинках вікна залишилися цілими, що вказує на те, що вибухової хвилі не було. Також місцеві мешканці зазначають, що будинок знаходився в аварійному стані, оскільки мав великі тріщини на стінах.

  • Рятувальники розбирають завали

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    "Будинок склався, мов картковий"

    Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що причиною руйнування будинку могло бути втручання в його тримальні конструкції. Зазначається що вже деякий час у стінах бачили глибокі тріщини. Будинок просто "склався", мов картковий. За даними ДСНС, під завалами вже не залишилось людей. Роботи з розбирання завалу тривають.

  • Скріншот одного з перших повідомлень МВС про обвал будинку у Дрогобичі

    Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

    Поліція затримала двох працівників комунального підприємства

    За фактом обвалу відкрито кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу щодо умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, зловживання владою та службової недбалості. Поліція затримала двох працівників місцевого комунального підприємства. Невдовзі вирішуватиметься питання про обрання їм запобіжного заходу.

    Автор: Олена Губар


DW.COM

Обвал будинку в Дрогобичі: восьмеро загиблих, причина трагедії досі не встановлена

Внаслідок обвалення частини будинку в Дрогобичі загинули восьмеро людей. Причина трагедії досі не встановлена. Основні дані, що відомі - у фотогалереї DW. (29.08.2019)  

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