Обвалення будинку в Дрогобичі: причина досі не названа

Через дві доби після обвалення під'їзду житлового будинку у Дрогобичі у Львівській області, внаслідок чого загинули восьмеро людей, правоохоронці досі не встановили причину трагедії. Як повідомила вранці у п'ятницю, 30 серпня, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, роботи з розбору завалу будівельних конструкцій завершені у повному обсязі.

Напередодні поліція затримала двох працівників комунального підприємства Дрогобича - 57-річного місцевого мешканця та 60-річну жительку міста. Через обвалення будинку поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства. Санкція статті передбачає від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі.

Ще 28 серпня у поліції Львівської області повідомили, що правоохоронці проводять заходи для встановлення причини обвалу будинку. "Чи це був вибух, чи, можливо, проводились роботи з порушення конструкції, які призвели до обвалу, - буде встановлено після того, як знайдуть усіх постраждалих осіб", - повідомив тоді заступник голови Нацполіції, полковник поліції Олександр Фацевич.

Відразу після трагедії у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що причиною аварії став вибух побутового газу. Однак вже за кілька годин там заявили, що вона "є малоймовірною", а інформація про вибух взагалі зникла з офіційних повідомлень. Водночас місцеві жителі розповідали, що не чули вибуху. У соцмережах люди повідомляють, що в сусідніх будинках вікна залишилися цілими, що вказує на те, що вибухової хвилі не було. Також місцеві мешканці зазначають, що будинок знаходився в аварійному стані, оскільки мав великі тріщини на стінах.