Обама в Мюнхені жартував про шкіряні шорти і Октоберфест

Колишній президент США Барак Обама у неділю, 29 вересня, взяв участь у фестивалі стартапів Bits & Pretzels у Мюнхені.

Під час свого виступу експрезидент США розповів, що йому подарували традиційні баварські шкіряні шорти (Lederhose). За його словами, він вже приміряв їх у готельному номері. "Я вважаю, що виглядав у них досить добре. Я носитиму їх для Мішель", - цитує Обаму агенція dpa.

Також Обама пожартував, що приїхав у Мюнхен, бо його команда, ймовірно, хоче піти на фестиваль Октоберфест. Водночас він визнав, що йому складно відвідати це свято з міркувань безпеки, оскільки співробітники Секретної служби США "трохи нервуватимуть". Однак, пожартував Обама, можливо він міг би перевдягнутися чи хоча б причепипти фальшиву бороду і таким чином потрапити на Октоберфест.

Крім того, у виступі Обама зачепив і серйозні теми. Зокрема, він розповів про своє ставлення до діяльності кліматичної активістки Грети Тунберг. За його словами, вона взяла на себе "монументальне" завдання, яке насправді повинні вирішувати інші.

Грета Тунберг і Барак Обама зустрілися у Вашингтоні 18 вересня 2019 року

"Вона дуже молода, щоб нести цей тягар. 16-річна особа не повинна була б цього робити", - вважає Обама. Він зазначив, що старші люди, такі як він, часто стримують молодь, а ті, хто називають себе дорослими, часто не виправдовують покладеної на них відповідальності.

Нагадаємо, під час участі в саміті Великої сімки в баварському Ельмау в 2015 році Обама пообіцяв після завершення свого президентства повернутися в Мюнхен, аби відвідати Октоберфест.

Фестиваль стартапів у Мюнхені триватиме три дні. Він розпочався 29 вересня і закінчиться 1 жовтня. У попередні роки на нього в якості спікерів запрошували актора Кевіна Спейсі та мільярдера Річарда Бренсона.

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