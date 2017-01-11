 Обама в Мюнхені жартував про шкіряні шорти і Октоберфест | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2019

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Новини

Обама в Мюнхені жартував про шкіряні шорти і Октоберфест

Експрезидент США Барак Обама приїхав у Мюнхен на фестиваль стартапів. Під час свого виступу він жартував про традиційні баварські шкіряні шорти та Октоберфест. Однак не оминув і серйозні теми.

Експрезидент США Барак Обама взяв участь у фестивалі стартапів Bits & Pretzels у Мюнхені

Експрезидент США Барак Обама взяв участь у фестивалі стартапів Bits & Pretzels у Мюнхені

Колишній президент США Барак Обама у неділю, 29 вересня, взяв участь у фестивалі стартапів Bits & Pretzels у Мюнхені.

Під час свого виступу експрезидент США розповів, що йому подарували традиційні баварські шкіряні шорти (Lederhose). За його словами, він вже приміряв їх у готельному номері. "Я вважаю, що виглядав у них досить добре. Я носитиму їх для Мішель", - цитує Обаму агенція dpa.

Також Обама пожартував, що приїхав у Мюнхен, бо його команда, ймовірно, хоче піти на фестиваль Октоберфест. Водночас він визнав, що йому складно відвідати це свято з міркувань безпеки, оскільки співробітники Секретної служби США "трохи нервуватимуть". Однак, пожартував Обама, можливо він міг би перевдягнутися чи хоча б причепипти фальшиву бороду і таким чином потрапити на Октоберфест.

Крім того, у виступі Обама зачепив і серйозні теми. Зокрема, він розповів про своє ставлення до діяльності кліматичної активістки Грети Тунберг. За його словами, вона взяла на себе "монументальне" завдання, яке насправді повинні вирішувати інші.

Грета Тунберг і Барак Обама зустрілися у Вашингтоні 18 вересня 2019 року

Грета Тунберг і Барак Обама зустрілися у Вашингтоні 18 вересня 2019 року

"Вона дуже молода, щоб нести цей тягар. 16-річна особа не повинна була б цього робити", - вважає Обама. Він зазначив, що старші люди, такі як він, часто стримують молодь, а ті, хто називають себе дорослими, часто не виправдовують покладеної на них відповідальності.

Нагадаємо, під час участі в саміті Великої сімки в баварському Ельмау в 2015 році Обама пообіцяв після завершення свого президентства повернутися в Мюнхен, аби відвідати Октоберфест.

Фестиваль стартапів у Мюнхені триватиме три дні. Він розпочався 29 вересня і закінчиться 1 жовтня. У попередні роки на нього в якості спікерів запрошували актора Кевіна Спейсі та мільярдера Річарда Бренсона. 

Дивитись відео 01:18

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  • Барак Обама знімає піджак під час промови біля Бранденбурзьких воріт

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    У друзів можна дозволити собі бути вільнішим. Невимушений і без піджака Обама за 35-градусної спеки виголошує промову біля Бранденбурзьких воріт. Тут він давно хотів виступити. Під час першого візиту після переобрання Обама та Меркель демонструють єдність. Однак відносини не є безхмарними: приводом ускладнень стали викриття Едварда Сноудена щодо шпигунства.

  • Президент США Барак Обама за ранковим келихом пшеничного пива в баварському Крюні.

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    Перед самітом Великої сімки в замку Ельмау за ранковим келихом пива президент США запізнав німецьку гостинність на баварський лад. В оточенні людей в народному одязі, смакуючи білі сосиски, брецелі та пшеничне пиво, під звуки духового оркестру він насолоджується баварською ідилією в селі Крюні.

    Автор: Сабріна Пабст


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Фоторепортаж: До побачення, Обамо!

Це буде прощання друзів: під час свого останнього візиту до Німеччини на посаді президента США Барак Обама скаже goodbye Анґелі Меркель. Ностальгійна згадка про його поїздки до ФРН. (16.11.2016)  

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