Обама в Мюнхені жартував про шкіряні шорти і Октоберфест

Експрезидент США Барак Обама приїхав у Мюнхен на фестиваль стартапів. Під час свого виступу він жартував про традиційні баварські шкіряні шорти та Октоберфест. Однак не оминув і серйозні теми.
Колишній президент США Барак Обама у неділю, 29 вересня, взяв участь у фестивалі стартапів Bits & Pretzels у Мюнхені.
Під час свого виступу експрезидент США розповів, що йому подарували традиційні баварські шкіряні шорти (Lederhose). За його словами, він вже приміряв їх у готельному номері. "Я вважаю, що виглядав у них досить добре. Я носитиму їх для Мішель", - цитує Обаму агенція dpa.
Також Обама пожартував, що приїхав у Мюнхен, бо його команда, ймовірно, хоче піти на фестиваль Октоберфест. Водночас він визнав, що йому складно відвідати це свято з міркувань безпеки, оскільки співробітники Секретної служби США "трохи нервуватимуть". Однак, пожартував Обама, можливо він міг би перевдягнутися чи хоча б причепипти фальшиву бороду і таким чином потрапити на Октоберфест.
Крім того, у виступі Обама зачепив і серйозні теми. Зокрема, він розповів про своє ставлення до діяльності кліматичної активістки Грети Тунберг. За його словами, вона взяла на себе "монументальне" завдання, яке насправді повинні вирішувати інші.
"Вона дуже молода, щоб нести цей тягар. 16-річна особа не повинна була б цього робити", - вважає Обама. Він зазначив, що старші люди, такі як він, часто стримують молодь, а ті, хто називають себе дорослими, часто не виправдовують покладеної на них відповідальності.
Нагадаємо, під час участі в саміті Великої сімки в баварському Ельмау в 2015 році Обама пообіцяв після завершення свого президентства повернутися в Мюнхен, аби відвідати Октоберфест.
Фестиваль стартапів у Мюнхені триватиме три дні. Він розпочався 29 вересня і закінчиться 1 жовтня. У попередні роки на нього в якості спікерів запрошували актора Кевіна Спейсі та мільярдера Річарда Бренсона.
У столиці Баварії розпочався 186-ий Октоберфест. Організатори свята очікують близько шести мільйонів відвідувачів. (21.09.2019)
Правозахисна організація Amnesty International вшанувала 16-річну шведську активістку Грету Тунберг, яка вже більше року організовує серед молоді акції на захист клімату, званням "посланниці сумління". (17.09.2019)