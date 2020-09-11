ОАЕ та Бахрейн підписали з Ізраїлем угоди про нормалізацію відносин

Ізраїль у вівторок, 15 вересня, підписав угоди про нормалізацію відносин з двома державами - Об'єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном. Церемонія підписання відбулася на галявині перед Білим домом у Вашингтоні, у ній брав участь президент США Дональд Трамп.

Угоди були підписані у трьох примірниках - англійською, арабською та на івриті. Спочатку прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підписав угоду з міністром закордонних справ ОАЕ Абдуллою бін Заєдом аль-Нах'яном, а потім - з його бахрейнським колегою Абдуллатіфом бін Рашідом аль-Заяні.

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Представники трьох країн та США також підписали чотиристоронню угоду, яка має на меті нормалізацію відносин між арабськими країнами та Ізраїлем. Дональд Трамп назвав цей день "історичним для миру на Близькому Сході". За словами американського президента, нормалізувати відносини з Ізраїлем можуть ще "п'ять чи шість" країн, з якими ведуть переговори.

Нагадаємо, що Ізраїль та ОАЕ 13 серпня оголосили про досягення згоди щодо встановлення дипломатичних відносин, а 11 вересня про аналогічну домовленість оголосили Ізраїль та Бахрейн. До цього повноцінні дипломатичні відносини з Ізраїлем мали лише дві арабські країни - Єгипет та Йорданія.