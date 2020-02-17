 ОАЕ запустили першу в арабському світі АЕС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2020

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Новини

ОАЕ запустили першу в арабському світі АЕС

Об'єднані Арабські Емірати стали першої арабською країною, яка ввела в експлуатацію АЕС. В Абу-Дабі наголосили на мирному характері ядерної програми ОАЕ.

АЕС Барака в Об'єднаних Арабських Еміратах

АЕС "Барака" в Об'єднаних Арабських Еміратах

Атомна електростанція (АЕС) "Барака" в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) запрацювала в суботу, 1 серпня. Цього дня ввели в експлуатацію її перший енергоблок. Віцепрезидент і прем'єр-міністр країни, правитель емірату Дубай Мухаммед бін Рашид аль-Мактум назвав його "першим мирним атомним реактором в арабському світі", цитує інформагенція dpa.

Влада країни розраховує у майбутньому покривати чверть енергетичних потреб ОАЕ за рахунок електроенергії з чотирьох енергоблоків цієї АЕС. Атомна електростанція "Барака" розташована на узбережжі Перської затоки неподалік від кордону з Саудівською Аравією.

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Будівництво чотирьох енергоблоків цієї АЕС почалося у 2012 році. Станцію зводить будує південнокорейський державний енергетичний концерн KEPCO. Вартість всього контракту становить 20 мільярдів доларів США (18,5 мільярдів євро), він передбачає не лише будівництво, але і навчання працівників та експлуатацію станції потужністю у 1400 мегават.

ОАЕ є однією з найбагатших країн світу завдяки надходженням від нафтогазового бізнесу. Утім, незважаючи на великі ресурси, країна намагається покрити внутрішні потреби в енергії й за рахунок інших джерел. Зокрема, минулого року в районі Абу-Дабі запрацювала одна з найбільших у світі систем із сонячних батарей.

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В Абу-Дабі наголошують на мирному характері ядерної програми ОАЕ. Влада країни надала доступ до АЕС фахівцям МАГАТЕ та Всесвітньої асоціації організацій, які експлуатують атомні електростанції. Утім, будівництво АЕС вже розкритикувала влада Катару, де вважають атомну електростанцію "загрозою для миру в регіоні". 

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