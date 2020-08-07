 Ніч після виборів: як Мінськ протестував проти результатів голосування | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Ніч після виборів: як Мінськ протестував проти результатів голосування

Після закриття виборчих дільниць білоруси масово вийшли на вулиці. ОМОН у відповідь застосував силу проти учасників протестів. Як це було в Мінську, розповідає кореспондентка DW.

Протестувальників з національними біло-червоно-білими прапорами Білорусі зустріли кордони міліції

Протестувальників з національними біло-червоно-білими прапорами Білорусі зустріли кордони міліції

У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.

Річ у тім, що таких протестів у Білорусі ще ніколи не було. У Мінську в різних частинах міста на вулиці вийшли десятки тисяч людей, проти яких влада застосовувала світлошумові гранати, гумові кулі, водомети, петарди і спеціальну техніку. Не минулося без поранень і затримань - сирени швидкої допомоги і автозаків було чутно майже до ранку.

Стихійно і децентралізовано

Заклики вийти на вулиці і протестувати проти результатів виборів (на момент початку акції даних від ЦВК ще не було, але оголосили цифри офіційного екзитполу, згідно з яким Лукашенко набрав майже 80 відсотків) надійшли не від кандидатів у президенти, а від блогерів у Telegram-каналах.

Ще за кілька днів до голосування вони опублікували план: в Мінську збиратися біля стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців і на проспекті Незалежності, а в інших містах - на центральних вулицях і площах. Адміністратори каналів наголошували на мирному характері акцій.

Демонстрантів розганяли світлошумовими гранатами

Демонстрантів розганяли світлошумовими гранатами

У Мінську люди стали збиратися стихійно в різних частинах міста. Одним з центрів протесту, як і оголошували в соцмережах, стала стела. Перші повідомлення про те, що там почали застосовувати світлошумові гранати, з'явилися під час пресконференції головної суперниці Лукашенка, кандидатки в президенти Світлани Тихановської близько 22-ої години. Її команда якраз оголошувала, що їм надійшли дані протоколів на деяких виборчих дільницях, де вона набирала в кілька разів більше голосів, ніж Лукашенко. Після того як Тихановська почула новини з проспекту Переможців, вона сказала, що це "жахливо" і миттєво зажурилася.

На той час Мінськ вже щосили гудів - машини сигналили без упину у всіх частинах міста. У центрі, в районі Неміга, демонстранти приблизно на пів години перекрили проїзд мостом через річку Свіслоч. Внаслідок цього утворився затор із автомобілів, які сигналили, і протестувальників, які розмахували національними біло-червоно-білими прапорами та вигукували популярні для білоруських протестів гасла: "Віримо, можемо, переможемо" , "Лукашенко, йди!" і "Живе Білорусь".

Без лідера і без інформації

Вигуки натовпу переривалися вибухами світлошумових гранат біля стели, які були чутні і в центрі міста. Звуки гранат і петард - це єдине, що давало протестувальникам інформацію про те, що відбувається в місті. Із самого ранку в Мінську були перебої з інтернетом, а вночі демонстранти залишилися повністю без будь-якої інформації і постійно підходили до журналістів, щоб дізнатися, що відбувається в інших частинах міста. Вони розповідали один одному про те, що загін міліції особливого призначення (ОМОН) почав застосовувати гумові кулі, петарди і водомети. Періодично містом проїжджали машини швидкої допомоги, що давало підстави говорити про травмованих, точна кількість яких поки невідома.

За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості. Наявність спеціальної техніки, яку застосовували силовики, теж зробила свою справу. Разом з тим, у деяких частинах Мінська між демонстрантами і ОМОНом відбувалися жорсткі протистояння і сутички.

Не любов, а лють і безпорадність

Основним лейтмотивом кампанії Світлани Тихановської була любов, зокрема, до свого чоловіка - відеоблогера Сергія Тихановського. Він сам хотів стати кандидатом у президенти, але тепер звинувачується у підготовці масових заворушень. Однак цієї ночі в Мінську зовсім не було любові, а скоріше навпаки - в повітрі були страх і лють. Люди були налаштовані досить агресивно.

Мирним демонстрантам протистояли щільні лави міліціонерів

Мирним демонстрантам протистояли щільні лави міліціонерів

Утім, через відсутність плану і доступу до інформації разом з агресією відчувалася безпорадність. Тому вже до другої години ночі владі вдалося розігнати основну частину учасників протесту. Після цього перекритим проспектом Незалежності постійно їздили автозаки, а бійці ОМОНу точково затримували людей, які ще залишилися на вулицях.

Вранці 10 серпня білоруси прокинуться і разом з результатами виборів, які навряд чи когось здивують, побачать багато фотографій і відео, на яких ОМОН застосовує силу до демонстрантів, а також дізнаються про кількість поранених. Тому, навряд чи ця протестна ніч стане останньою.

Дивитись відео 01:00

Музичний протест у Мінську: "Перемен!" (07.08.2020)

Аудіо й відео до теми

Вибори-2020 у Білорусі: що необхідно знати? (07.08.2020)  

Також за темою

Weißrussland | Präsidentenwahl in Belarus

У Білорусі проходять вибори президента 09.08.2020

У Білорусі обирають президента країни. За даними Центрвиборкому, майже 42 відсотки виборців проголосували достроково. Напередодні силовики затримали голову штабу опозиційної кандидатки у президенти Світлани Тихановської.

Weißrussland Präsidentschaftswahlen Kandidatin Swetlana Tichanowskaja

Штаб Тихановської повідомив про її перемогу на 20-ти дільницях у Мінську 10.08.2020

Штаб Світлани Тихановської з посиланням на офіційні підсумкові дані заявив про її перемогу на 20-ти виборчих дільницях в Мінську. На окремих дільницях її перевага над Олександром Лукашенком становить 5-6 разів.

Präsidentschaftswahl in Weißrussland | Alexander Lukaschenko

ЦВК Білорусі оприлюднила попередні результати виборів: перемагає Лукашенко 10.08.2020

ЦВК Білорусі оприлюднила попередні результати виборів президента. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набрав 80,23 відсотка голосів, а опозиціонерка Світлана Тихановська - 9,9 відсотка.

Реклама

Докладно

Протестувальників з національними біло-червоно-білими прапорами Білорусі зустріли кордони міліції

Ніч після виборів: як протестував Мінськ

Після закриття виборчих дільниць білоруси масово вийшли на вулиці. ОМОН у відповідь застосував проти них силу.  

Мотор Січ намагаються купити китайскі інвестори та Ярославський

Прокуратура арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

У справі також з'явилося обвинувачення у "державній зраді", заявив український бізнесмен.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  