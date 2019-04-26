Німці і пиво: особливості німецької пивної культури (відео)

Німці просто обожнюють своє пиво! Настільки, що у цього напою навіть є своє свято - Октоберфест. І взагалі, пити пиво в Німеччині - це ціле мистецтво. Дивіться самі!
Середньостатистичний житель Німеччини випиває понад 100 літрів пива на рік. Кельн та Дюссельдорф, до прикладу, змагаються не лише у хокеї. Вони конкурують і на пивних фронтах. У Дюссельдорфі не можна замовити кельнське пиво "кьольш". Там пють "альтбір". До того ж, німці дуже скрупульозні щодо того, з чого варять їхнє пиво. Дивіться самі:
Щороку середньостатистичний німець купує 4,2 кілограми кави та випиває 162 літри кавових напоїв. (14.10.2017)
Німецькі футбольні функціонери сперечаються, чи варто Федерації футболу подовжувати спонсорський контракт з броварнею Bitburger. Одні говорять про здоровий спосіб життя, інші – про пиво як культурне надбання німців. (21.10.2011)