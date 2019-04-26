Німці і пиво: особливості німецької пивної культури (відео)

Середньостатистичний житель Німеччини випиває понад 100 літрів пива на рік. Кельн та Дюссельдорф, до прикладу, змагаються не лише у хокеї. Вони конкурують і на пивних фронтах. У Дюссельдорфі не можна замовити кельнське пиво "кьольш". Там пють "альтбір". До того ж, німці дуже скрупульозні щодо того, з чого варять їхнє пиво. Дивіться самі:



