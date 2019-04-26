 Німці і пиво: особливості німецької пивної культури (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 15.05.2019

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Культура й стиль життя

Німці і пиво: особливості німецької пивної культури (відео)

Німці просто обожнюють своє пиво! Настільки, що у цього напою навіть є своє свято - Октоберфест. І взагалі, пити пиво в Німеччині - це ціле мистецтво. Дивіться самі!

BdT Wahl der ersten baden-württembergischen Bierkönigin (picture-alliance/dpa/C. Schmidt)

У Німеччині навіть відбуваються конкурси пивної королеви

Середньостатистичний житель Німеччини випиває понад 100 літрів пива на рік. Кельн та Дюссельдорф, до прикладу, змагаються не лише у хокеї. Вони конкурують і на пивних фронтах. У Дюссельдорфі не можна замовити кельнське пиво "кьольш". Там пють "альтбір". До того ж, німці дуже скрупульозні щодо того, з чого варять їхнє пиво. Дивіться самі:


 

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Дослідження: кава серед німців популярніша за пиво і мінералку

Щороку середньостатистичний німець купує 4,2 кілограми кави та випиває 162 літри кавових напоїв. (14.10.2017)  

Чи можливий футбол без пива?

Німецькі футбольні функціонери сперечаються, чи варто Федерації футболу подовжувати спонсорський контракт з броварнею Bitburger. Одні говорять про здоровий спосіб життя, інші – про пиво як культурне надбання німців. (21.10.2011)  

Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест (фотогалерея)

22 вересня у Мюнхені стартує знаменитий на весь світ народний фестиваль Октоберфест. Що варто знати, перш ніж їхати на Октоберфест - у фотогалереї DW. (21.09.2018)  

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Німці просто обожнюють своє пиво! Настільки, що у цього напою навіть є своє свято - Октоберфест. І взагалі, пити пиво в Німеччині - це ціле мистецтво. Дивіться самі!

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Відео

Small Talk: мистецтво "маленької бесіди" з німцями (13.05.2019)

Як розговорити небалакучих німців? Є кілька трюків, які можна використати для small talk з німцями. Про мистецтво "маленької бесіди" по-німецьки дізнавалася журналістка DW Рейчел Стюарт.  

Пофарбувати яйця і... не вмерти!

Жовті, сині, червоні... і так 13 мільйонів разів! Німецька птахоферма цілодобово розфарбовує яйця, аби до Великодня задовольнити попит німців на крашанки. Секрети фарбування - в матеріалі DW.  

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Картина Моне Копиці сіна, яку на аукціоні Sotheby's продали за 110 мільйонів доларів США

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Картину Моне "Копиці сіна" продали за 110 мільйонів доларів США. Дорого, але у світі мистецтва бувало й дорожче.  

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