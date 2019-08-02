Німці та їхні дачі: хто і як у Німеччині займається городництвом? (відео)

Дачі у Німеччині - міщанство чи міський рай? Журналістка DW Рейчел Стюарт зазирнула до німецьких дачників, поспілкувалася з природою та гномами, а ще - познайомилася із суворими садовими законами.
Ласкаво просимо до вашого особистого раю: куточку спокою посеред міської метушні, до вашого зеленого королівства - на дачу! По цілій Німеччині на околицях міст і уздовж залізничних колій можна зустріти "дачні колонії" - земельні ділянки, які здаються в оренду садівникам-любителям. Сади, городи, дачі - як їх тільки не називають. Класична дачна ділянка складається в середньому з триста сімдесяти квадратних метрів доглянутого газону, клумби та сараю. Прикраси також вітаються! Король німецького кітчу - садовий гном.
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