Німці та їхні дачі: хто і як у Німеччині займається городництвом? (відео)

Ласкаво просимо до вашого особистого раю: куточку спокою посеред міської метушні, до вашого зеленого королівства - на дачу! По цілій Німеччині на околицях міст і уздовж залізничних колій можна зустріти "дачні колонії" - земельні ділянки, які здаються в оренду садівникам-любителям. Сади, городи, дачі - як їх тільки не називають. Класична дачна ділянка складається в середньому з триста сімдесяти квадратних метрів доглянутого газону, клумби та сараю. Прикраси також вітаються! Король німецького кітчу - садовий гном.