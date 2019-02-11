Німці та гроші: чому обирають готівку і як заощаджують? (відео)

У багатьох інших європейських країнах - Нідерландах або Швеції - нині тренд до безготівкових розрахунків. Але в Німеччині приблизно три чверті всіх фінансових операцій відбуваються з готівкою. У середньому в кожного німця у гаманці - понад 100 євро. Ви здивуєтеся, але багато ресторанів, магазинів та автоматів все ще не приймають картки! І на все це є свої причини: