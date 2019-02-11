Німці та гроші: чому обирають готівку і як заощаджують? (відео)

Економних німців називають Sparfuchs - дослівно "ощадлива лисиця". Це не означає, що німці - скупі, але вони дійсно люблять заощаджувати. Як їм це вдається?
У багатьох інших європейських країнах - Нідерландах або Швеції - нині тренд до безготівкових розрахунків. Але в Німеччині приблизно три чверті всіх фінансових операцій відбуваються з готівкою. У середньому в кожного німця у гаманці - понад 100 євро. Ви здивуєтеся, але багато ресторанів, магазинів та автоматів все ще не приймають картки! І на все це є свої причини:
Німці, як відомо, народ багатий і ощадливий. Але до якої міри, - це для багатьох виявилося сюрпризом. (21.01.2019)
Через 17 років після запровадження євро у ФРН на руках у населення залишаються мільйони старих купюр німецьких марок і мільярди монет. Загальна вартість німецьких марок, що зберігаються у населення, - 12,55 мільярда. (10.12.2018)