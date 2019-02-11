 Німці та гроші: чому обирають готівку і як заощаджують? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Економіка

Німці та гроші: чому обирають готівку і як заощаджують? (відео)

Економних німців називають Sparfuchs - дослівно "ощадлива лисиця". Це не означає, що німці - скупі, але вони дійсно люблять заощаджувати. Як їм це вдається?

Як німці заощаджують і чому люблять готівку?

Як німці заощаджують і чому люблять готівку?

У багатьох інших європейських країнах - Нідерландах або Швеції - нині тренд до безготівкових розрахунків. Але в Німеччині приблизно три чверті всіх фінансових операцій відбуваються з готівкою. У середньому в кожного німця у гаманці - понад 100 євро. Ви здивуєтеся, але багато ресторанів, магазинів та автоматів все ще не приймають картки! І на все це є свої причини: 

DW.COM

"Під матрацом" або в банку: у німців на руках більше шести трильйонів євро

Німці, як відомо, народ багатий і ощадливий. Але до якої міри, - це для багатьох виявилося сюрпризом. (21.01.2019)  

На руках у німців досі перебувають 12 мільярдів німецьких марок

Через 17 років після запровадження євро у ФРН на руках у населення залишаються мільйони старих купюр німецьких марок і мільярди монет. Загальна вартість німецьких марок, що зберігаються у населення, - 12,55 мільярда. (10.12.2018)  

Парадокс: у Єврозоні карбують великі обсяги монет для безготівкового світу

Попри те, що в світі стають дедалі звичнішими безготівкові платежі, центробанки 19 країн Єврозони і надалі карбують тонни дрібних монет. Що стоїть за цією старою звичкою? (03.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Дрес-код для успішних чоловіків: стиль за гроші не купиш?  

Також за темою

Як німці заощаджують і чому люблять готівку? (12.02.2019) 12.02.2019

Економних людей у Німеччині називають Sparfuchs - дослівно "ощадлива лисиця". Це не означає, що німці - скупі, але вони дійсно люблять заощаджувати. Як їм це вдається і чому мають у гаманці в середньому понад 100 євро?

Реклама

Докладно

Як німці заощаджують і чому люблять готівку?

Німці й гроші: чому люблять готівку і як заощаджують?(відео)

Економних німців називають Sparfuchs - "ощадлива лисиця". Це не означає, що німці скупі, але вони люблять заощаджувати.  

Вшанування пам'яті жертв Фойб в Італії, фото з архіву

Націоналістичні заяви з Італії лякають її сусідів

Заяви голови Європарламенту італійця Антоніо Таяні викликали обурення у Словенії та Хорватії. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  