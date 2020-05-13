Німці почали активніше бронювати відпустки на літо

Очікуючи на послаблення обмежень на пересування, німці стали активніше бронювати відпустки на літо. Останніми днями кількість заброньованих ночівель у готелях та інших місцях відпочинку удвічі перевищила показники за аналогічний період минулого року. Водночас кількість заброньованих у квітні ночівель становить 90 відсотків від минулорічних показників. Про це свідчать дані компанії DS Destination Solutions, які в четвер, 14 травня, оприлюднило видання Wirtschaftswoche.

За даними порталу HRS, клієнти планують значно довші відпустки у квартирах, що здаються для відпочивальників на німецькому узбережжі. Також збільшився попит на круїзи. А от готелі користуються меншим попитом, за винятком готелів великих мереж, які можуть похвалитися суворим дотриманням гігієнічних приписів. Як очікує керівник HRS Тобіас Раґґе (Tobias Ragge), невдовзі має зрости попит і на інші готелі в туристичних регіонах.

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Нагадаємо, що Німеччина планує з 15 червня відкрити свої кордони, а кордон з Люксембургом має знову стати прозорим уже 16 травня. До 15 червня залишатиметься чинним також застереження міністерства закордонних справ ФРН щодо закордонних туристичних поїздок.

Дивитись відео 01:17 Поділитись Порожні пляжі з дрона: туристичний сезон без туристів в Італії (01.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3bb9l Порожні пляжі з дрона: туристичний сезон без туристів в Італії