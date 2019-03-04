Німці минулого року відпрацювали рекордні 61 мільярд робочих годин

Минулого року зайняте населення у Німеччині відпрацювало рекордну з 1991 року кількість робочих годин - 61,1 мільярда, повідомив у вівторок, 5 березня, Інститут досліджень ринку праці та професій (IAB). Це на 1,4 відсотка більше, ніж у 2017 році.

Кількість зайнятих осіб також зросла на 1,3 відсотка і досягла минулого року 44,8 мільйона. "Робота для нас, ймовірно, ніколи не закінчиться, навіть якщо таке часто кажуть", - зазначив директор відділу прогнозів та макроекономічного аналізу IAB Енцо Вебер (Enzo Weber), цитує агенція dpa.

У середньому кожна зайнята людина відпрацювала минулого року 1363 години. Підприємці та члени родин, які їм допомагають, працювали в 2017 році в середньому 1915 годин, а наймані працівники - 1287 годин. Повністю зайняті особи відпрацювали в середньому 1647 годин, а частково зайняті - 728 годин. У середньому кожен працівник за рік брав 10,6 дня лікарняних.

Як повідомлялося раніше, більш ніж кожен п'ятий працевлаштований у Німеччині працює на так званій "мініроботі" - роботі з мінімальною неоподатковуваною зарплатнею у 450 євро. Люди, які мають таку форму працевлаштування, не сплачують податкові та інші відрахування до бюджету, а їхні роботодавці сплачують за такого працівника знижені відрахування до соціальних фондів.

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