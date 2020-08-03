Німці й народжуваність: дітей дедалі менше, а літніх людей більшає

"Я не народжуватиму, поки цьому не сприятимуть обставини". Гінекологиня Крістіне Бірманн (Christine Biermann) нерідко чує подібні фрази від своїх пацієнток у Гамбурзі, де працює. "Пошук кращих можливостей кар'єрного зростання є одним з вирішальних факторів поміж тих, що на кілька років відкладають бажання народити дитину", - визнає Бірманн.

Днями Федеральне статистичне відомство Німеччини (Destatis) повідомило, що впродовж 2019 року в Німеччині народилися близько 778 тисяч немовлят, що на 9,4 тисячі менше, ніж у попередньому році. Тож торік коефіцієнт народжуваності дещо знизився і становив 1,54 немовляти на одну жінку в порівнянні з 1,57 у 2018 році.

Загалом натепер рівень народжуваності в Німеччині трохи нижче середнього по ЄС. Франція має один з найвищих показників народжуваності, а найнижчий - Мальта.

Освіта й материнство

Виходить, що першу дитину жінки в Німеччині народжують дедалі пізніше. Натепер середній вік серед жінок, котрі вперше стали породіллями - 30,1 року. Ще пізніше в ЄС народжують уперше тільки італійські жінки. У Болгарії середній вік наймолодших матерів найнижчий у ЄС - 26 років.

Експерти пояснюють таку ситуацію в Німеччині вищим рівнем освіти жінок, що відкриває значно більше можливостей для їхньої професійної самореалізації. Тож материнство розглядається ними як один із варіантів поміж багатьох, кажуть експерти.

Особливо висока частка бездітних жінок фіксується у містах на Заході Німеччини. Тут кожна п'ята жінка у віці від 45 до 54 років залишилася бездітною. Переважно це жінки з вищою освітою, які спочатку вкладають багато часу та зусиль в освіту, а потім хочуть скористатися своєю кваліфікацією.

Рекордно багато жінок дістають вищу чи спеціалізовану освіту й хочуть самореалізуватися в професійному плані

"У Німеччині спостерігається рекордна кількість студентів і студенток. Коли вони завершать навчання, від них, природно, очікуватимуть високий ступінь мобільності. Це становить виклик для планування сім'ї, тож важливо знайти компроміс між сім'єю та кар'єрою, а також забезпечити догляд за дітьми, щоб як батько, так і мати могли працювати", - пояснює Філіпп Дешермаєр (Philipp Deschermeier) з Німецького товариства з питань демографії (Deutsche Gesellschaft für Demographie) в розмові з DW.

Натомість доктор Мартін Буярд (Martin Bujard), який працює на керівній посаді в Федеральному інституті демографічних досліджень (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung), не розглядає останню статистику щодо народжуваності як ознаку розвороту позитивної тенденції останніх років, а скоріше як незначний рух убік.

"Зростання народжуваності в Німеччині з 2010 року - це історія успіху", - розповідає він DW. - Це значною мірою пов'язано з поліпшенням ситуації з доглядом за дітьми (в дитсадках тощо. - Ред.), фінансованого державою". У 2007 році частка дітей у віці до трьох років, які відвідували дитсадки, становила менше ніж 10 відсотків, але відтоді вона потроїлася".

Багатодітність - розкіш для багатих?

Опитування, проведене Федеральним інститутом демографічних досліджень, показало, що три чверті молодих людей в Німеччині у віці від 24 до 43 років погоджуються, що багатодітність - це прекрасно. Але більш ніж половина визнають, що лише добре забезпечені в матеріальному плані сім'ї можуть дозволити собі таку розкіш як багато дітей.

Однак реальність цілком протилежна. За даними дослідницького інституту, для майже чверті багатодітних сімей існує серйозний ризик опинитися за межею бідності.

Однак в Німеччині багатодітність - не повсюдне явище. Як правило, сім'ї, мають тільки одну дитину або двох дітей. Тільки 16 відсотків всіх родин у Німеччині виховують трьох і більше дітей. Щодо цього Німеччина в ЄС перебуває у нижній частині списку країн, набагато відстаючи від лідера Ірландії з її 36 відсотками.

У Німеччині родина з трьома дітьми й більше вважається багатодітною. Більше трьох дітей мають лише чотири відсотки сімей

Ще 2019 року інститут демографічних досліджень вказував на зростання числа дітей у сім'ях з сильними релігійними - мусульманськими або католицькими - поглядами. Це характерно насамперед для сільської місцевості, де можна знайти значно дешевше житло.

Імміграція і народжуваність

Для збереження сталої чисельності населення Німеччини без врахування імміграції необхідно мати показник народжуваності у 2,1 малюка на одну жінку. Але вже протягом останнього півстоліття в ФРН таких показників не спостерігалося. Саме відтоді як відбувся так званий "протизаплідний перелом", коли стали доступні протизаплідні пігулки. Єдиною причиною відсутності скорочення населення в Німеччині стала імміграція. Уже протягом десятиліть до ФРН приїздить більше людей, ніж емігрує або вмирає.

Позитивне сальдо між імміграцією та еміграцією спостерігається в ФРН з 1950-х років. Саме тоді до Німеччини стали активно прибувати так звані гастарбайтери працездатного віку. Переважно це були молоді люди з країн Південної Європи. Пікових показників цей тренд досяг 2015 року, коли до ФРН прибуло понад два мільйони людей. Щоправда, тоді значна їхня частина була не іммігрантами, а шукачами притулку, передусім від війни у Сирії.

В середньому іммігранти молодші, ніж решта населення. Крім того, більшість з них працюють і створюють сім'ї.

Іммігранти нерідко компенсували брак народжуваності. На фото - родина турецьких гастарбайтерів у Німеччині в 1970-ті роки

Це позначилося й на статистиці народжуваності. Приміром, 2019 року серед жінок з іноземним громадянством у Німеччині народжуваність була вище загального середнього показника і становила 2,06 дитини на одну жінку. Але і тут у жінок-мігрантів з високим рівнем освіти народжуваність так само низька, як і у тих жінок, які народилися в Німеччині. "До Німеччини приїжджають чимало молодих людей. Це, безумовно, компенсує наш брак народжуваності", - визнає демограф Дешермаєр.

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Він вказує на "несподіване зростання народжуваності 2016 року", що Федеральне статистичне відомство пояснює високим рівнем народжуваності серед жінок, котрі іммігрували з Південно-Східної Європи. Таким чином, аналізує Дешермаєр, Німеччина вкотре виграла з точки зору народжуваності від імміграції в контексті боргової кризи в ЄС.

Німеччина в тренді

В середині липня міжнародна група дослідників під керівництвом Крістофера Мюррея з Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME) в Сіетлі оприлюднила прогноз. Передбачений у ньому рівень народжуваності у всьому світі очікується на нинішньому німецькому рівні - тобто всього 1,5 дитини на одну жінку замість 1,8, що раніше прогнозувалося Організацією Об'єднаних Націй (ООН).

Це дослідження було опубліковане в медичному виданні The Lancet. Його автори прогнозують до кінця століття на два мільярди менше людей у світі, проти цифр, що містяться в нинішніх прогнозах ООН.

Зазначається, що до 2100 року понад 20 країн, серед яких Японія, Іспанія, Італія і Польща, втратять половину свого населення, якщо до них масово не іммігруватимуть люди з інших країн. Населення Китаю також скоротиться з нинішніх 1,4 мільярда до приблизно 730 мільйонів жителів до кінця століття, стверджують дослідники.

Утім, німецький демограф Мартін Буярд скептично ставиться до таких досліджень. "Прогнози народжуваності на такий тривалий період - чистої води спекуляція, - каже він. - Можна передбачити чисельність і старіння населення на кілька десятиліть, але народжуваність, зокрема, залежить і від досі невідомих чинників".

Вищі темпи старіння суспільства

Німецькі та міжнародні дослідження підтверджують, що за низької народжуваності й зростання тривалості життя населення старіє у всьому світі - попри високі показники імміграції. Нині в Німеччині іммігранти першої хвилі досягають пенсійного віку одночасно з поколінням бебі-бумерів.

Кількісні зміни між віковими групами населення досить відчутні, що підтверджується демографічними експертами уряду Німеччини. Наприклад, з 1950 року частка молоді у віці до 20 років в складі населення скоротилася з 30 до 18 відсотків. Крім того, стає масовим явищем дуже похилий вік: якщо 1950 року кожний сотий житель Німеччині був віком 80 років і старше, то сьогодні це вже кожен п'ятнадцятий. Приблизно з 2040 року людей такого віку буде ще більше людей - майже кожен десятий в країні.

Зростання числа літніх людей призводить до перевантаження соціальної системи і системи охорони здоров'я, оскільки людей працездатного віку меншає.

Старіння суспільства стає дедалі більшою проблемою в Німеччині

Однак на погляд демографа Вольфґанґа Лутца (Wolfgang Lutz), такі тенденції проблемою не є. "Треба придивлятися радше до продуктивності. Якщо працюватимуть більше жінок й більше людей працюватимуть довше, наслідки демографічних змін будуть менш драматичними, ніж очікувалося", - пояснює він.

Коронавірус і демографія

Під час кризи завжди спостерігається зниження народжуваності. Приміром, у Німеччині це було після економічної кризи 1929 року. Схожа ситуація спостерігалася й у Східній Німеччині, що переживала невизначенність у роки після возз'єднання країни. Тут 1994 року народжуваність становила 1,2 дитини й була найнижчою за всю історію.

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Оскільки пандемія COVID-19 призвела до рецесії в Німеччині та інших країнах, демографи очікують впливу на народжуваність. Але яким буде цей вплив?

"Тепер мене дуже цікавить питання, що буде з народжуваністю в період пандемії коронавірусу, - зазначає Дешермаєр. - Люди стурбовані через своє здоров'я і економічні перспективи, тож, не виключено, що багато хто сказав самі собі: "Зараз, мабуть, не найкращий час для народження дітей". З другого боку, локдаун, за якого молодим парам доводилося залишатися вдома, може мати зворотний ефект".

Досить чітку тенденцію демонструє дослідження, проведене в квітні-травні 2020 року Лондонською школою економіки (LSE) в Великобританії, Італії, Франції, Іспанії та Німеччині. Згідно з результатами дослідження, пандемія коронавірусу в цих країнах негативно вплинула на планування сім'ї для 18-34-річних осіб, котрі взяли участь у опитуванні.