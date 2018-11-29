Німці вважають Трампа більшою загрозою для миру, ніж Путіна

Американський президент Дональд Трамп сприймається жителями Німеччини як більша небезпека для збереження миру у світі, ніж президент Росії Володимир Путін, глава Китаю Сі Цзіньпін, духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї чи глава Північної Кореї Кім Чен Ин. Про це свідчать опубліковані у середу, 25 грудня, результати соціологічного опитування, проведеного німецьким відділенням соціологічного інституту YouGov на замовлення інформаційного агентства dpa.

Респондентам запропонували обрати світового лідера з-поміж цих п'ятьох політиків, який, на їхню думку, становить найбільшу небезпеку для миру. Згідно з результатами опитування, 41 відсоток респондентів обрали саме Трампа. 17 відсотків опитаних вважають, що найбільшу небезпеку для миру становить Кім Чен Ин, по вісім відсотків отримали Путін і Хаменеї, і сім відсотків вказали ім'я китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Торік YouGov проводив аналогічне соціологічне дослідження, утім, респондентам пропонувалося обрати серед трьох політиків - Трампа, Путіна і Кіма. Тоді пальму першості також отримав Трамп, якого обрали 48 відсотків опитаних. 21 відсоток вважав найнебезпечнішим для миру у світі Кіма, а ще 15 відсотків - Путіна.

Опубліковані у лютому цього року результати опитування Центру стратегій і лідерства також показали, що більшість німців вважають США найбільшою загрозою миру в світі.

А у листопаді результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення німецького фонду імені Курта Кьорбера (Körber-Stiftung), показали, що дві третини німців оцінюють відносини ФРН та США як погані.