 Німці вважають Трампа більшою загрозою для миру, ніж Путіна | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 25.12.2019

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Світ

Німці вважають Трампа більшою загрозою для миру, ніж Путіна

Серед лідерів країн найбільшу небезпеку для миру становить Дональд Трамп, свідчить проведене у Німеччині соціологічне дослідження.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп - небезпечний для миру у світі, вважають німці

Американський президент Дональд Трамп сприймається жителями Німеччини як більша небезпека для збереження миру у світі, ніж президент Росії Володимир Путін, глава Китаю Сі Цзіньпін, духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї чи глава Північної Кореї Кім Чен Ин. Про це свідчать опубліковані у середу, 25 грудня, результати соціологічного опитування, проведеного німецьким відділенням соціологічного інституту YouGov на замовлення інформаційного агентства dpa.

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Більшість німців песимістично оцінюють стан відносин між Німеччиною та США. Американці, натомість, вважають їх добрими. Про це свідчать результати опитування фонду Körber-Stiftung. (26.11.2019)

Німці вважають, що найбільше миру в світі загрожують США, КНДР та Туреччина. Про це свідчать результати опитування. (13.02.2019)

Респондентам запропонували обрати світового лідера з-поміж цих п'ятьох політиків, який, на їхню думку, становить найбільшу небезпеку для миру. Згідно з результатами опитування, 41 відсоток респондентів обрали саме Трампа. 17 відсотків опитаних вважають, що найбільшу небезпеку для миру становить Кім Чен Ин, по вісім відсотків отримали Путін і Хаменеї, і сім відсотків вказали ім'я китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Торік YouGov проводив аналогічне соціологічне дослідження, утім, респондентам пропонувалося обрати серед трьох політиків - Трампа, Путіна і Кіма. Тоді пальму першості також отримав Трамп, якого обрали 48 відсотків опитаних. 21 відсоток вважав найнебезпечнішим для миру у світі Кіма, а ще 15 відсотків - Путіна.

Опубліковані у лютому цього року результати опитування Центру стратегій і лідерства також показали, що більшість німців вважають США найбільшою загрозою миру в світі.

А у листопаді результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення німецького фонду імені Курта Кьорбера (Körber-Stiftung), показали, що дві третини німців оцінюють відносини ФРН та США як погані.

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Докладно

Президент США Дональд Трамп

Німці вважають Трампа більшою загрозою для миру, ніж Путіна

Серед лідерів країн найбільшу небезпеку для миру становить Трамп, свідчить проведене у ФРН соціологічне дослідження.  

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