 Німці вважають США найбільшою загрозою миру в світі - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2019

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Новини

Німці вважають США найбільшою загрозою миру в світі - опитування

Німці вважають, що найбільше миру в світі загрожують США, КНДР та Туреччина. Про це свідчать результати опитування.

Стабільність у світі

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56 відсотків мешканців Великобританії нині хотіли б залишитися в ЄС, а 44 відсотка - поділяють євроскептичні настрої, свідчить опитування YouGov. Лейбористи не виключають підтримки другого референдуму. (17.01.2019)

Майже третина британських компаній вже мають плани про переїзд із Великобританії після виходу країни з ЄС чи активно розмірковують про це, свідчить опитування Institute of Directors. (02.02.2019)

Більшість німців вважають США найбільшою загрозою для миру в усьому світі. Про це свідчить опитування Центру стратегій і лідерства, результати якого були оприлюднені в середу, 13 лютого.

Як інформує dpa, 56 відсотків респондентів вбачають загрозу в Сполучених Штатах Америки, 45 відсотків вважають найбільшою загрозою Північну Корею, 42 відсотки - Туреччину, 41 відсоток - Росію.

Поведінку деяких світових лідерів вважають загрозою для стабільності у світі 62 відсотки німців. Ще 52 відсотки думають, що світовому порядку загрожують військові конфлікти. 43 відсотки опитаних німців вбачають загрозу у глобальному потеплінні.

Опитування для Центру стратегій і лідерства проводив Інститут дослідження суспільної думки у Алленсбаху. Загалом у період з 5 по 17 січня цього року опитали 1249 осіб.

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