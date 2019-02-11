Німці вважають США найбільшою загрозою миру в світі - опитування

Більшість німців вважають США найбільшою загрозою для миру в усьому світі. Про це свідчить опитування Центру стратегій і лідерства, результати якого були оприлюднені в середу, 13 лютого.

Як інформує dpa, 56 відсотків респондентів вбачають загрозу в Сполучених Штатах Америки, 45 відсотків вважають найбільшою загрозою Північну Корею, 42 відсотки - Туреччину, 41 відсоток - Росію.

Поведінку деяких світових лідерів вважають загрозою для стабільності у світі 62 відсотки німців. Ще 52 відсотки думають, що світовому порядку загрожують військові конфлікти. 43 відсотки опитаних німців вбачають загрозу у глобальному потеплінні.

Опитування для Центру стратегій і лідерства проводив Інститут дослідження суспільної думки у Алленсбаху. Загалом у період з 5 по 17 січня цього року опитали 1249 осіб.