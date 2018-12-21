 Німців не надто цікавлять доплати за купівлю електрокарів і ″гібридів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Німців не надто цікавлять доплати за купівлю електрокарів і "гібридів"

Власники нових електромобілів і "гібридів" у Німеччині отримують премії за купівлю таких авто - 4 або 3 тисячі євро. Профільне відомство повідомило про стриману зацікавленість покупців.

Електрокар BMW i3 на зарядній станції в Лейпцигу

Електромобіль BMW i3 на зарядній станції в Лейпцигу

Покупці автомобілів у Німеччині виявляють стриманий інтерес до премій за купівлю електрокарів і гібридних авто. У 2018 році у країні надійшла 44 601 заявка на отримання таких доплат. Це майже на сім тисяч більше, ніж роком раніше, повідомили у Федеральному відомстві економіки й експортного контролю Німеччини (BAFA) в четвер, 3 січня.

Доплата за купівлю електрокара в Німеччині становить 4 тисячі євро, гібридного автомобіля - 3 тисячі. Усього після початку цієї програми надійшла 91 тисяча заявок, із яких дві третини - на купівлю електроавтомобілів. Близько 50 тисяч заявок подали компанії, 40 тисяч - приватні особи.

Найпопулярнішими в Німеччині є електрокари й "гібриди" від BMW, Volkswagen, Renault і Smart. Менш популярні - Streetscooter, Audi й Mitsubishi, зазначає інформагенція dpa.

Німецький уряд і автовиробники порівну ділять загальний бюджет премій - 1,2 мільярда євро. Таким чином уряд прагне стимулювати попит на електромобілі. Очікувалося, що коштів вистачить на преміювання купівлі щонайменше 300 тисяч авто, однак кількість заявок поки відчутно менша. Премії запровадили у 2016 році. Їх виплачуватимуть до кінця червня 2019-го.

Світовий лідер у сфері електромобільності - Норвегія. У 2018 році майже кожен третій новий автомобіль, проданий у цій країні, був електрокаром. Загалом торік у Норвегії продали 148 тисяч нових машин.

Аби скоротити обсяги викидів шкідливих речовин, уряд Норвегії звільнив власників електрокарів майже від усіх податків і зборів, а також дозволив їм безкоштовно паркуватися.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    E-tron від Audi - надія баварського автовиробника

    Вересень 2018 року став поворотним моментом для ринку електромобілів у ФРН. Насамперед завдяки презентації електричного позашляховика e-tron. Це - перша ластівка з родини Audi, обладнана винятково електродвигуном. Компанія-виробник запевняє, що e-tron - її перша "визріла" серійна модель електромобіля. Поставки першим покупцям розпочнуться наприкінці 2018 року, а замовити машину можна вже зараз.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Виклик Tesla

    Презентація e-tron відбулася 17 вересня в США, що можна зрозуміти як готовність помірятися силами з американською компанією Tesla - світовим лідером у сегменті елітних електромобілів. За даними Audi, e-tron матиме запас ходу в 400 кілометрів, що можна порівняти з Model 3 від Tesla.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Ринок електрокарів зростає

    Упродовж першого півріччя 2018 року в ФРН продали майже 17200 електромобілів і 16700 гібридів. Хоч зростання порівняно з аналогічним торішнім періодом становило 51 відсоток, але на тлі обсягів продажів нових бензинових і дизельних машин це - лише 1,8 відсотка. За цим показником ФРН ще далеко до світового лідера - Норвегії, де частка електрокарів - майже 40 відсотків.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Стратегічні прорахунки

    Причин відставання дві. По-перше, німецький автопром занадто довго не вірив у прихід нової ери електромобільності, роблячи ставку на двигуни внутрішнього згоряння, де німці були серед світових лідерів. Тож сьогодні багато німецьких електромобілів існують переважно на папері (як на фото). По-друге, лише нещодавно влада ФРН стала стимулювати пільгами придбання електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Слабка присутність на ринку

    Наслідком такої політики стала незначна присутність німецьких автовиробників на ринку електрокарів. Приміром, найбільший автоконцерн світу - Volkswagen - продає під своїм брендом тільки дві електричні моделі - E-Golf (з початку 2014 року) і E-Up (з кінця 2013-го). Технічні характеристики такі: запас ходу у E-Golf - 300 км (і це за старими, менш екологічними нормами), у E-Up - 160 км.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Volkswagen задумав наступ

    Цього року жодних прем'єр електромобілів від VW не очікується. Нині концерн переоснащує свій завод в німецькому Цвікау, де з 2019 року розпочнеться виробництво абсолютно нової лінійки електромобілів під загальним брендом I.D. Серед моделей буде й зображеней на фото мікроавтобус I.D. Buzz.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Електромобільність та культовий преміум-бренд

    Мільярди євро інвестує зараз в розробки й інша дочірня фірма Volkswagen - Porsche. Повністю електрична модель цього бренду очікується в 2020 році. Попередня назва - Taycan.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Daimler теж не хоче пасти задніх

    Концерн Daimler теж прагне надолужити згаяне. Сайт автовиробника вже щосили рекламує нову лінійку електромобілів марки Mercedes - EQC. Однак у серію перша машина EQC - позашляховик - піде не раніше середини 2019 року. Крім позашляховика, компанія обіцяє повну лінійку на новій технології, від компакт-класу до преміум-сегмента.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Smart лише на електротязі

    А ось марку Smart, що належить Daimler, цілком переорієнтують на електромобільність. З 2020 року автівки Smart будуть продаватися у всій Західній Європі тільки з електричним двигуном. До речі, у США, Канаді та Норвегії від бензинових Smart відмовилися ще 2017 року.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    BMW ґав не ловила

    Серед німецьких автовиробників найбільше питанням електромобільності цікавилися в BMW. У результаті баварський автоконцерн уже зараз має в своєму активі дві серійні моделі з електричними двигунами: i3 (на фото) та i8. Утім, запас ходу в 200 км (i3) задовольняє не всіх, тож BMW обіцяє з 2020 року вивести на ринок нові серійні моделі електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Opel теж має дещо в своєму арсеналі

    Шанувальники марки Opel могли вже з 2012 року купити в ФРН електромобіль Ampera. Але насправді він випускався в США. Тож після придбання компанії Opel в 2017 році французьким концерном PSA новий власник оголосив про плани щодо випуску нових електромобілів: 2020 року очікується вихід на ринок нової Corsa з електричним приводом, а до 2022 - ще чотирьох моделей електромобілів.

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    На ринку не лише визнані гравці

    Перспективи електромобільності зацікавили не лише гігантів німецького автопрому, а й невеликі стартапи. Наприклад, розташована в місті Ахен фірма e.GO Mobile AG, створена всього лише 2015 року, вже до кінця 2018 має намір випустити на ринок свою першу серійну модель e.GO Life (на фото).

  • Німецькі електромобілі

    Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

    Deutsche Post бере справу в свої руки

    2014 року німецька пошта - Deutsche Post, зневірившись у пошуку підходящого автовиробника, готового поставити невеликі автофургони для розвезення пошти, сама придбала нікому не відому тоді фірму StreetScooter. Фірма блискуче впоралася із завданням, і тепер дорогами Німеччини роз'їжджає вже більше шести тисяч випущених нею жовтих електромобілів.

    Автор: Павло Лось, Валерій Сааков, Інза Вреде


DW.COM

Норвежці пересідають на електромобілі: третина проданих нових авто - електрокари

Норвежці - світові лідери у сфері електромобільності. У 2018 році близько третини проданих нових автомобілів у країні становили електрокари. (02.01.2019)  

VW запланував масштабні інвестиції в електромобілі

Volkswagen претендує на світове лідерство на ринку електромобілів. Компанія обладнає виробництво в Німеччині та відкриє новий завод у Східній Європі. (16.11.2018)  

Німецькі технології: сонячні панелі на електрокарах (відео)

Німецькі студенти розробили електрокар із сонячними батареями на даху та капоті. У них уже замовили сім тисяч автомобілів. І ціна доступна. (17.08.2018)  

Доплати при купівлі електромобілів у Німеччині: охочих поки небагато

За допомогою доплат при купівлі електромобілів та гібридних авто німецький уряд планував стимулювати попит на екологічні транспортні засоби. Утім, поки інтерес споживачів стриманий. (04.01.2017)  

Німецькі електромобілі: сьогодення і найближче майбутнє

Днями німецький автовиробник Audi представив новий електрокар e-tron. Він покликаний стати серйозною фігурою на ринку електромобілів ФРН. А які ще електрокари можна придбати у Німеччині? Дивіться у матеріалі DW. (19.09.2018)  

Також за темою

Німецькі електромобілі

Електромобілі Made in Germany-2018 (фотогалерея) 19.09.2018

Днями німецький автовиробник Audi представив новий електрокар e-tron. Він покликаний стати серйозною фігурою на ринку електромобілів ФРН. А які ще електрокари можна придбати у Німеччині? Дивіться у матеріалі DW.

Symbolbild - Elektroauto

Китай запроваджує з 2019 року квоти на авто з альтернативними двигунами 28.09.2017

Китайський уряд запроваджує з 2019 року квоти на виробництво і продаж автомобілів із альтернативними двигунами.

Реклама

Докладно

Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній про перспективи православ'я в Україні

Митрополит Київський і всєї України Епіфаній розповів DW, що принесе Україні томос про автокефалію. 

За допомогою картки e-residency можна подавати заявки, сплачувати податки, банківські послуги та багато іншого

Здолати бюрократію: цифрове громадянство Естонії (відео)

Зареєструвати онлайн дитину або й власну компанію - в Естонії це реальність завдяки програмі цифрового громадянства.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  