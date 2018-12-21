Німців закликають запускати менше феєрверків у новорічну ніч
Новорічні феєрверки, які є дуже популярними в Німеччині, сильно забруднюють повітря, а також часто спричиняють травми людей, попередила влада.
Феєрверк у Кобленці
Федеральне відомство з охорони навколишнього середовища Німеччини закликало жителів країни запускати менше феєрверків у новорічну ніч, оскільки вони дуже сильно забруднюють повітря. За розрахунками відомства, під час святкування по всій країні через феєрверки в повітря викидається близько 4,5 тисячі тонн дрібнодисперсного пилу. "Це становить приблизно 15,5 відсотка річних викидів дрібнодисперсного пилу від вуличного руху", - зазначила очільниця відомства Марія Краутцберґер (Maria Krautzberger) в інтерв'ю виданню Rheinische Post, опублікованому в суботу, 29 грудня.
Запуск феєрверків, який дозволено в Німеччині лише в новорічні свята, є надзвичайно популярною новорічною традицією. Минулого року у країні було продано піротехніки на 137 мільйонів євро, повідомили в німецькому Союзі піротехнічної галузі.
У кількох містах країни влада заборонила використання піротехніки в центральній частині чи окремих районах, а також збільшила кількість правоохоронців, щоб запобігти порушенню заборони, зазначає агентство dpa. Запускати феєрверки в центрі міста заборонили, зокрема, у Ганновері, Дюссельдорфі та Дортмунді. Кілька років тому таку ж заборону запровадили в Геттінгені, Веймарі та Тюбінгені. А от заборонити феєрверки в окремих районах Берліна не вдалося.
Так само неможливо запровадити і повну заборону салютів, заявляють в поліції. Керівник Союзу міст та громад Німеччини Ґерд Ландсберґ (Gerd Landsberg) наполягає, що феєрверк слід поважати як частину німецької новорічної традиції, повідомила газета Passauer Neue Presse. Водночас громадська думка - на боці зменшення кількості феєрверків. Згідно з даними онлайн-опитування інституту Civey, 60 відсотків опитаних підтримують заборону використання піротехніки у центрах міст.
Поліція вважає, що заборона салютів та посилена присутність правоохоронців дозволять запобігти небезпечним ситуаціям, оскільки щороку сотні людей в Німеччині отримують травми та опіки в новорічну ніч. Цього року в найбільш населеній землі Північний Рейн-Вестфалія кількість правоохоронців, які чергуватимуть на Новий рік, збільшена до близько 5500, повідомив міністр внутрішніх справ землі Герберт Ройль (Herbert Reul).
Влада також закликає до обережнішого поводження з феєрверками. Кожен, хто використовує піротехніку, "повинен робити це розсудливо та відповідально і знати про небезпеку для себе та інших", сказав виданню Tagesspiegel парламентський держсекретар у міністерстві внутрішніх справ ФРН Ґюнтер Крінгс (Günter Krings). В жодному разі не слід запускати салюти поблизу лікарень, дитячих установ та будинків для людей похилого віку, або ж у великому натовпі, застеріг він.
Перед Новим роком німці бажають "guten Rutsch", що означає "гарного в'їзду в Новий рік". Слово Rutsch однак не походить від дієслова rutschen ("ковзати"), як може здатися. Деякі лінгвісти пов'язують його зі словом "Rosch" на ідиш, що походить від єврейського Нового року Рош ха-Шана. Інші стверджують, що слово таки походить від давньонімецького "ковзання", яке тоді означало "подорож".
Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині
Щоб щастило у Новому році
Дехто вважає їх безглуздими, але маленькі талісмани - теж частина Нового року. Свині та поросята, що приносять щастя, божі корівки або трилисники - усі вони уособлюють Новий рік, сповнений радості та щастя. Крім того, багато хто з німців носить в своєму гаманці справжню "щасливу копійку", тобто "щасливий цент".
Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині
Фруктовий хіт вечірок
Без нього не обходиться жодна новорічна вечірка. Пунш німецькою називається Bowle, і незвичне написання цього слова пояснюється його походженням. Пунш, який, зазвичай, подають у великій мисці, походить від англійського слова "bowl", тобто "чаша". Серед безлічі рецептів цього фруктового напою, звичайно ж, є і смачні безалкогольні варіанти.
Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині
Остання трапеза у старому році
Новорічні вечірки - це не тільки напої, але й буфет чи просто закуски. Німці ж протягом кількох годин до свята люблять посидіти у невимушеній атмосфері та насолодитися типовими новорічними стравами - раклетом або фондю, які вони перейняли у сусідів-швейцарців. Вони чудово смакують і скорочують час до опівночі.
Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині
Погляд у майбутнє
Ще стародавні римляни розважалися, виливаючи зі свинцю загадкові фігурки і трактуючи по них майбутнє. У Німеччині це теж було давньою новорічною традицією. Втім свинець - доволі токсичний метал, тож варто скористатися менш шкідливими альтернативами - оловом або воском.
Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині
Ваше здоров'я, міс Софі!
У 1963 році вперше на німецькому телебаченні показали британську комедію "Вечеря на одного". З того часу щоразу напередодні Нового року мільйони німців залюбки дивляться цей фільм з телеекранів. Хоча цей культовий скетч став найбільш повторюваною у Німеччині трансляцією в історії телебачення, у Великобританії міс Софі та її дворецького Джеймса вперше покажуть по телебаченню лише цього року.
Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині
Про ситуацію в країні
Наприкінці 2018 року Анґела Меркель знову традиційно звернеться до німців з телеекранів. Новорічну промову канцлера ФРН вперше можна було побачити по телебаченню у 1952 році. Ставались і курйози: у 1986 році випадково транслювали новорічну промову канцлера Гельмута Коля з попереднього року. Нову ж промову показали вже наступного дня.
Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині
З Новим роком!
Це саме той момент, на який усі чекають. В Німеччині, як і в багатьох інших країнах, останні десять секунд року відраховують вголос. Потім обіймаються і бажають один одному "Щасливого Нового року!" Після цього запалюють бенгальські вогні або запускають феєрверки у нічне небо.
Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині
З великим гулом у Новий рік
Після опівночі на вулицях стоїть такий гул, що навряд чи можна розібрати, що вам бажають близькі. Німці витратили понад 130 мільйонів євро у 2017 році на феєрверки - хоча придбати їх можна лише за три дні до Нового року. Феєрверки в Німеччині мають доволі тривалу традицію - ще давні німці намагалися за допомогою великої кількості світла й шуму вигнати злих духів.
Найпопулярніші новорічні традиції в Німеччині
Особливий тост
Дзвін келихів шампанського опівночі, звичайно, не такий гучний, як феєрверки, але теж сприяє святковому настрою. Причому у новорічну ніч шампанське пьють скрізь у світі. Але тільки німці мають для Нового року свій особливий тост: "Prosit Neujahr!" Слово "Prosit" походить з латинської мови й означає стільки, скільки "можна досягнути".