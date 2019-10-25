Німкеня, яка заробила мільйони на сексі

Ім'я Беате Узе (Beate Uhse) відоме більшості німців. Ця жінка - легендарна засновниця першого у світі секс-шопу і концерну, названого її ім'ям. Цей порно-холдинг, який існує більше 60 років, випускає еротичні й порнографічні журнали, книжки, а також виробляє відеофільми, жіночу білизну, стимулятори, прилади для любовних утіх для пар чи одинаків.

Саме Беате Узе створила і протягом усього свого життя (померла засновниця секс-імперії у 2001 році у віці 81 року) розвивала цю потужну імперію еротики. Нова книжка німецького видавництва Residenz Verlag під назвою "Beate Uhse. Ein Leben gegen Tabus" ("Беате Узе. Життя проти табу") розповідає про її життєвий шлях та внесок у подолання суспільних заборон у Німеччині.

Одна з перших льотчиць

Беате Узе народилась у Східній Пруссії, в емансипованій родині, у якій мама була однієї з перших жінок-лікарок в Німеччині. А Беате стала однією із перших німецьких льотчиць. У час, коли дівчина пішла до школи, Чарльз Ліндберг здійснив перший у світі переліт через Атлантичний океан. Дівчину захопила ця подія, вона присвятила їй свій перший дитячий вірш і вирішила стати льотчицею. Та батьки не сприйняли її пристрасть всерйоз. "Я читав, що в Радянському Союзі жінку вперше призначили командиром ескадрильї, тож надія є", - відповів на те батько.

Утім, до Радянського Союзу Беате Узе їхати не довелося. У 17 років вона почала тренуватися в берлінському аероклубі, а вже у 18 отримала посвідчення льотчиці. Їй легко давались польоти та перемоги на різних змаганнях. Відразу після іспитів у аероклубі Узе почала працювати на фірмі, яка виробляла спортивні, а згодом і військові літаки. Вона їх тестувала. Чоловік Беате - капітан Luftwaffe - загинув під час Другої світової війни у повітряному бою. Сама ж Беате Узе участі у бойових діях не брала, але доставляла літаки на фронт і не раз потрапляла під обстріли. Її політ наприкінці березня 1945 року з оточеного Червоною армією Берліна увійшов в історію: вона прилетіла туди з дворічним сином та нянькою.

Беате Узе в 1960-ті роки

Свою ж імперію жінка почала розбудовувати у провінційному місті Фленсбурзі на півночі Німеччини з тоненької брошури під назвою "Schrift X" ("Текст ікс"), видрукуваної на поганенькому сірому папері. У ній ішлося про те, як запобігти вагітності. Уже через рік Беате Узе продала 32 тисячі примірників брошури. Люди, які замовляли примірник поштою, цікавились: "А як щодо сексуальної просвіти загалом? Як вирішити ті чи інші сексуальні проблеми у шлюбі?" За тогочасних пуританських часів такі теми були заборонені.

Гігієна шлюбу та пропаганда розпусти

Невдовзі Беате Узе підготувала книжку про проблеми інтимного життя. "Гігієна шлюбу" - так офіційно називався концерн у ті часи, коли про порнографію, гумових ляльок в натуральну величину та вібратори іще і мови не було, а за слово "секс" можна було потрапити до в'язниці. Беате Узе звинувачували, зокрема, у схилянні до розпусних дій та пропаганді розпусти лише через те, що вона розсилала своїм замовникам презервативи.

У секс-шопі Beate Uhse

Зрозуміло, що пізніше подібні заборони знімалися, тому що змінювалося і законодавство, і моральні норми, і ставлення людей до сексу. Так, на початку 1960-х років Беата Узе судили за випуск спеціальних презервативів із вусиками, так як це, мовляв, аномалія та збочення. Це мав підтвердити запрошений прокуратурою експерт - професор Вільгельм Галлерманн (Wilhelm Hallermann). А він натомість неочікувано для всіх заявив, що підсудній варто подякувати за те, що вона робить, а не судити. Експерт наголосив, що люди страждають не через те, що сексу "забагато", а якраз навпаки. Урешті-решт жінку виправдали, а промова професора Галлерманна увійшла в історію німецької юриспруденції.

Орден за сексуальну просвіту

Про те, як змінювалася репутація Беате Узе в німецькому суспільстві, свідчать такі факти: у 1989 році за внесок у сексуальну просвіту німців вона отримала вищу нагороду Німеччини - "Федеральний хрест за заслуги", а у місті Фленсбурзі встановили меморіальну дошку на її честь. Ще за життя концерн Беате Узе вийшов на біржу. Однак курс його акцій дуже швидко впав, хоча вони й користувалися стабільним попитом. Опоненти подейкували, що людям просто подобаються напівголі красуні, зображені на цих акціях.

Вітрина магазину Beate Uhse

Курс акцій падав, бо концерн заробляв усе менше і менше. Причому основний конкурент Beate Uhse AG - зовсім не інші фірми, що продають подібну продукцію, а інтернет, де сьогодні можна подивитись майже все, не виходячи з дому і безкоштовно. Ні лінія інтимної білини, ні зниження плати за закритий телеканал з еротикою, ні залучення популярних секс-зірок не допомогли втриматися на ринку. І сталося те, що мало статися: найвідоміший у Німеччині концерн, що спеціалізується на виробництві та продажу еротичних товарів та порнографії, оголосив про свою неплатоспроможність.

І хоча оборот концерну в останні роки складав майже 120 мільйонів євро, збитки також були відчутними: 13-15 мільйонів щорічно. За останні два роки 30 із 78 секс-шопів з інтимними відеокабінами закрилися. Утім, це, звісно, жодним чином не применшує заслуг Беате Узе, якій 25 жовтня 2019 року виповнилося би 100 років.