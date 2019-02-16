Німеччину шокувало вбивство восьмирічного хлопчика на вокзалі у Франкфурті

На залізничному вокзалі Франкфурта-на-Майні в понеділок, 29 липня, загинув восьмирічний хлопчик. Його разом з матір'ю чоловік зіштовхнув з платформи на колію, на яку прибував швидкісний потяг ICE. Жінці вдалось врятуватися, однак дитина отримала смертельні травми.

Зловмисник намагався зіштовхнути на колію ще одну людину, але йому це не вдалося. Після цього чоловік спробував утекти, однак його ще до прибуття поліції затримали перехожі неподалік від вокзалу. Правоохоронці допитали зловмисника, однак інформації про мотив вчинку 40-річного чоловіка поки немає. Як повідомила речниця поліції Франкфурта Ізабель Нойманн (Isabell Neumann), за попередніми даними, потерпілі та підозрюваний не були знайомі. Затриманий - громадянин Еритреї. Деталі злочину встановлюють.

Глава МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) пообіцяв, що зловмисник буде притягнутий до відповідальності. "Я глибоко вражений новиною про те, що восьмирічний хлопчик був убитий сьогодні на центральному вокзалі Франкфурта, а двоє інших людей, включаючи матір хлопчика, були травмовані", - заявив міністр, цитує агентство dpa. Він перервав свою відпустку, щоб провести нараду з представниками правоохоронних органів, повідомило німецьке МВС.

Зеегофер зазначив, що мотиви скоєного злочину поки невідомі. Він запропонував місцевій владі підтримку з боку Федерального відомства кримінальної поліції. Водночас Зеегофер закликав громадськість утриматися від передчасних висновків щодо скоєного злочину. "Я розумію, що деяка частина суспільства вже робить оцінку фактів", - сказав він, додавши, що серйозні висновки можуть бути зроблені лише після того, як будуть з'ясовані мотиви злочину.

Своєю чергою прем'єр землі Гессен Фолькер Буфф'є (Volker Bouffier) заявив, що шокований "огидним вчинком" зловмисника, цитує інтернет-видання Spiegel Online. "Це складно збагнути, що мати та дитину штовхнули під потяг, який прибував", - зазначив він, висловивши свої співчуття родині хлопчика. Про шок та обурення діями зловмисника написали також інші німецькі політики.

Це вже другий подібний випадок у ФРН за останній час. 20 липня у місті Ферде у землі Північний Рейн-Вестфалія 28-річний чоловік зіштовхнув на колію перед регіональним потягом 34-річну жінку. Внаслідок цього вона загинула. Чоловік перебуває під вартою за підозрою у скоєнні вбивства. Як і у випадку у Франкфурті, зловмисник та жертва не знали один одного.