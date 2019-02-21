Німеччину на "Євробаченні-2019" представить дует S!sters

Відбірковий конкурс для участі в "Євробаченні-2019" у Німеччині виграв жіночий дует S!sters із піснею "Sister". Співачки Карлотта Труман (Carlotta Truman) і Лауріта Спінеллі (Lauritta Spinelli), обійшли шістьох конкурентів у програмі "Наша пісня для Ізраїлю", що транслювалася ввечері в п'ятницю, 22 лютого, інформує агенція новин AFP.
Фінальний етап "Євробачення-2019" цьогоріч відбудеться в Тель-Авіві, оскільки на конкурсі 2018 року в Португалії перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай. Півфінали пройдуть 14 і 16 травня, а фінал - 18 травня.
Німеччина бере участь в конкурсі з моменту його заснування в 1956 році. Оскільки ФРН належить до так званої "великої п'ятірки" платників внесків, то її представник автоматично потрапляє у фінал. Німецькі виконавці двічі ставали переможцями "Євробачення". У 1982 році перемогу здобула Ніколь Зайберт (Nicole Seibert), а в 2010 - Лена Маєр-Ландрут (Lena Meyer-Landrut). У 2018 році німецький виконавець Міхаель Шульте (Michael Schulte) посів четверте місце з піснею "You Let Me Walk Alone".
Хто представлятиме Україну на Євробаченні, вирішиться після фіналу національного відбору, який відбудеться увечері суботи 23 лютого.
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Підсумки "Євробачення-2018"
Хто вони - головні призери "Євробачення-2018"?
25-річна представниця Ізраїлю Нетта Барзілай посіла перше місце з піснею "Toy". "Я тобі не іграшка", - категорично заявила вона зі сцени. Феміністський електро-поп після розміщення в інтернеті блискавично набрав більше мільйона переглядів. А Нетта довела, що долучитися до дискусії про сексуальні домагання #MeToo можна навіть за допомогою жартівливої пісні.
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Підсумки "Євробачення-2018"
"Вогонь" з Кіпру на другому місці
Елені Фурейра, що виступала за Кіпр з піснею Fuego ("Вогонь"), посіла на конкурсі в Лісабоні друге місце. Співачка албанського походження стала зіркою в Греції. Але в бажанні поїхати на "Євробачення" нова батьківщина їй кілька разів відмовляла. Зате Кіпр не згаяв нагоди.
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Підсумки "Євробачення-2018"
"Ніхто крім тебе" і третє місце для Австрії
Несподіванкою цьогорічного конкурсу можна вважати третє місце представника Австрії, 34-річного Цезаря Самсона. До самого фіналу мало хто міг припустити, що його номер під пісню в стилі R'n'B "Nobody but you" підніметься так високо і навіть переможе в загальному заліку національних журі.
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Підсумки "Євробачення-2018"
Четверте місце для балади з Німеччини
Для Німеччини четверте місце 28-річного Міхаеля Шульте (Michael Schulte) - великий успіх. У минулі три роки представники цієї країни вкрай невдало виступали на "Євробаченні". Цього року німці вибрали хорошого виконавця і не пошкодували коштів на по-справжньому стильне шоу. Балада Міхаеля "You let me walk alone", присвячена батькові, прозвучала сильно і переконливо.
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Підсумки "Євробачення-2018"
Італійські виконавці у першій п'ятірці
Італійський дует у складі Ермано Мета та Фабріціо Моро виконав пісню "Non mi avete fatto niente", в якій йшлося про тему терору. Співаки на звично легковажному "Євробаченні" цього року торкнулися кількох справді серйозних тем. В результаті - п'яте місце.
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Підсумки "Євробачення-2018"
Вуличний музикант з Чехії
Міклашу Йозефу недаремно пророкували один з найкращих результатів на "Євробаченні". На репетиції співак пошкодив спину, але виступ відбувся. У підсумку - шосте місце. До речі, Міклош спробував себе не лише у музичній царині: хлопець працював моделлю для Prada, Replay і Diesel. А музичну впевненість в своїх силах він напрацьовував виступами на вулицях міст Європи.
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Підсумки "Євробачення-2018"
Родинна традиція
У шведа Беньяміна Інгроссо - італійське коріння. З "Євробаченням" у нього теж є особливий зв'язок. Його батьки познайомилися, коли виступали разом на шведському відбірковому конурсі, а дружина його дядька - Шарлотта Переллі - навіть виграла 1999 року "Євробачення". Композиція хлопця здобула сьоме місце.
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Підсумки "Євробачення-2018"
Найвищі ноти в Лісабоні
Найвищі ноти на "Євробаченні-2018" прозвучали за Естонію. Еліна Нечаєва - професійна оперна співачка, яка працює в оперному театрі Таллінна. Композиція La Forza італійською мовою - своєрідна арія в поп-аранжуванні, з цитуванням кількох оперних творів. З нею виконавиця посіла восьме місце.
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Підсумки "Євробачення-2018"
Пісня вікінга
Представник Данії Расмусен з іміджем брутального вікінга та композицією "Higher ground" увійшов до першої десятки конкурсу, посівши девяте місце.
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Підсумки "Євробачення-2018"
Спектакль на щастя
My Lucky Day від Молдови додав до конкурсу літньої легкості. Музику для виступу тріо DoReDos написав Філіп Кіркоров. Відео знімали у Греції. Тріо бере участь в "Євробаченні" з третьої спроби. У 2017 році вони перемогли на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі, там на них і звернув увагу Кіркоров. Тепер у тріо десяте місце.
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Підсумки "Євробачення-2018"
Україна - ефектне шоу, але 17-те місце
Український учасник Melovin (сценічний псевдонім 20-річного одесита Костянтина Бочарова) посів на конкурсі 17-те місце. Співак відкривав фінал конкурсу композицією "Under the ladder" з видовищним сценічним шоу. Свій виступ Melovin закінчив за роялем на охопленому полум'ям помості.
Автор: Світлана Кореновська