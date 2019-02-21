Німеччину на "Євробаченні-2019" представить дует S!sters

Відбірковий конкурс для участі в "Євробаченні-2019" у Німеччині виграв жіночий дует S!sters із піснею "Sister". Співачки Карлотта Труман (Carlotta Truman) і Лауріта Спінеллі (Lauritta Spinelli), обійшли шістьох конкурентів у програмі "Наша пісня для Ізраїлю", що транслювалася ввечері в п'ятницю, 22 лютого, інформує агенція новин AFP.

Фінальний етап "Євробачення-2019" цьогоріч відбудеться в Тель-Авіві, оскільки на конкурсі 2018 року в Португалії перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай. Півфінали пройдуть 14 і 16 травня, а фінал - 18 травня.

Німеччина бере участь в конкурсі з моменту його заснування в 1956 році. Оскільки ФРН належить до так званої "великої п'ятірки" платників внесків, то її представник автоматично потрапляє у фінал. Німецькі виконавці двічі ставали переможцями "Євробачення". У 1982 році перемогу здобула Ніколь Зайберт (Nicole Seibert), а в 2010 - Лена Маєр-Ландрут (Lena Meyer-Landrut). У 2018 році німецький виконавець Міхаель Шульте (Michael Schulte) посів четверте місце з піснею "You Let Me Walk Alone".

Хто представлятиме Україну на Євробаченні, вирішиться після фіналу національного відбору, який відбудеться увечері суботи 23 лютого.