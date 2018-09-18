Німеччиною пронісся потужний циклон: є жертви

У південних та центральних регіонах Німеччини долають наслідки потужного штормового циклону. У другій половині дня неділі, 23 вересня, негода найбільше вирувала в федеральних землях Гессен, Баварія, Баден-Вюртемберг. Від буревію також потерпали й окремі регіони земель Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц, Тюрінгія та Саксонія, передає агенція новин dpa.

У Баварії негода призвела до людських жертв. У результаті падіння дерева загинула 78-річна жінка. Нещасний випадок стався в кемпінгу в одній із громад округу Верхня Франконія, повідомили в місцевій поліції.

У сусідній землі Баден-Вюртемберг в окрузі Рейн-Неккар на автомобіль з пасажирами впало дерево. Внаслідок інциденту вкрай серйозні травми голови отримала 4-річна дитина, що перебувала в салоні автомобіля. До лікарні хлопчика доставили гелікоптером.

Пошкоджено залізничне та авіасполучення

Сильний вітер виривав з корінням дерева та зносив дахи будинків. Негода також призвела до затримок в залізничному і авіасполученні в кількох землях Німеччини. У багатьох місцях через численні випадки падіння дерев заблоковано проїжджу частину автодоріг та вулиць.

Так само від падіння дерев та інших зірваних поривами вітру предметів постраждало багато ділянок залізничної колії, повідомили в прес-службі німецького залізничного концерну Deutsche Bahn (DB). Місцями це призвело до скасування залізничного сполучення або істотних запізнень потягів.

У Мюнхені, Штутгарті, Нюрнберзі й Регенсбурзі DB надала в розпорядження пасажирів спеціальні готельні потяги, щоб ті могли переночувати в них. Затримки з залізничним сполученням очікуються і 24 вересня, попередили в DB.

Також через штормовий циклон у аеропорту Франкфурта-на-Майні, що є найбільшим аеропортом країни, в неділю скасували десятки рейсів. Про це повідомив сайт летовища.