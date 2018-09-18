Німеччиною пронісся потужний циклон: є жертви

Найбільше від стихії постраждали південні та центральні федеральні землі Німеччини. Повідомляється про щонайменше одну загиблу. Негода також призвела до значних руйнувань і пошкоджень інфраструктури.
Наслідки штормового циклону в землі Рейнланд-Пфальц
У південних та центральних регіонах Німеччини долають наслідки потужного штормового циклону. У другій половині дня неділі, 23 вересня, негода найбільше вирувала в федеральних землях Гессен, Баварія, Баден-Вюртемберг. Від буревію також потерпали й окремі регіони земель Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц, Тюрінгія та Саксонія, передає агенція новин dpa.
У Баварії негода призвела до людських жертв. У результаті падіння дерева загинула 78-річна жінка. Нещасний випадок стався в кемпінгу в одній із громад округу Верхня Франконія, повідомили в місцевій поліції.
У сусідній землі Баден-Вюртемберг в окрузі Рейн-Неккар на автомобіль з пасажирами впало дерево. Внаслідок інциденту вкрай серйозні травми голови отримала 4-річна дитина, що перебувала в салоні автомобіля. До лікарні хлопчика доставили гелікоптером.
Сильний вітер виривав з корінням дерева та зносив дахи будинків. Негода також призвела до затримок в залізничному і авіасполученні в кількох землях Німеччини. У багатьох місцях через численні випадки падіння дерев заблоковано проїжджу частину автодоріг та вулиць.
Так само від падіння дерев та інших зірваних поривами вітру предметів постраждало багато ділянок залізничної колії, повідомили в прес-службі німецького залізничного концерну Deutsche Bahn (DB). Місцями це призвело до скасування залізничного сполучення або істотних запізнень потягів.
У Мюнхені, Штутгарті, Нюрнберзі й Регенсбурзі DB надала в розпорядження пасажирів спеціальні готельні потяги, щоб ті могли переночувати в них. Затримки з залізничним сполученням очікуються і 24 вересня, попередили в DB.
Також через штормовий циклон у аеропорту Франкфурта-на-Майні, що є найбільшим аеропортом країни, в неділю скасували десятки рейсів. Про це повідомив сайт летовища.
Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Потужний ураган "Фрідеріке" обрушився на Європу у четвер, 18 січня. За останніми даними, стихія забрала життя щонайменше восьми людей у Німеччині. Двоє загинули у Нідерландах, та по одній особі - у Бельгії та Італії.
Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Повалені дерева - найнебезпечніші
Найчастіше причиною нещасних випадків ставали падіння на людей дерев та різних предметів з будинків, а також дорожньо-транспортні пригоди, спричинені негодою. Водій цього автомобіля у місті Мерс у німецькій землі Північний Рейн - Вестфалія внаслідок падіння дерева дістав тяжкі травми.
Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Серед жертв стихії - німецький пожежник
У німецькому місті Бад-Зальцунґен жертвою урагану став 28-річний пожежник. Його вбило повалене вітром дерево у той момент, коли він намагався допомогти жінці, заблокованій іншими деревами у її автомобілі.
Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Аварії на автошляхах
Негода спричинила хвилю ДТП на дорогах на заході Німеччині. За даними поліції землі Північний Рейн - Вестфалія, понад 40 осіб були травмовані в аваріях, які трапились через негоду. У ФРН один водій загинув, втративши контроль над автомобілем, а ще один загинув через дерево, яке впало на дорогу.
Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Максимальний рівень тривоги у Нідерландах
У Нідерландах оголосили максимальний рівень тривоги. Пориви вітру в епіцентрі "Фрідеріки" досягали швидкості близько 200 кілометрів на годину. Багато вулиць Амстердама (на фото) були закриті для руху через повалені дерева і зламані гілки.
Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Кельнський собор - доступ обмежено
У четвер з міркувань безпеки у зв'язку з ураганом "Фрідеріке" для пішоходів був обмежений доступ до знаменитого Кельнського собору. Адміністрація міста попередила містян та туристів про небезпеку падіння каміння згори. Утім, людей на вулицях міста у четвер було дуже небагато.
Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Майже "звіяні вітром"
На цій фотографії - перехожі у німецькому місті Кельні, яких ледь не здуває потужним вітром.
Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Вантажівки та автобуси "лягали" на бік
Потужний вітер перекинув кілька автобусів та вантажівок у Північному Рейні - Вестфалії. На фотографії - вантажівка, яку перекинуло ураганом недалеко від міста Бонна.
Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Транспортний колапс
У Німеччині з 16 години за місцевим часом по всій країні зупинено потяги дальнього сполучення. У низці федеральних земель скасовано також регіональні залізничні пасажирські перевезення.
Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі
Далі на шляху урагану - Польща
"Фрідеріке" рухається на схід Європи і в ніч на п'ятницю досягне території Польщі. Це вже другий шторм, який обрушився на Німеччину в 2018 році. 3 січня в країні вирував ураган "Бурглінд".