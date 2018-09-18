 Німеччиною пронісся потужний циклон: є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Німеччиною пронісся потужний циклон: є жертви

Найбільше від стихії постраждали південні та центральні федеральні землі Німеччини. Повідомляється про щонайменше одну загиблу. Негода також призвела до значних руйнувань і пошкоджень інфраструктури.

Негода у Німеччині

Наслідки штормового циклону в землі Рейнланд-Пфальц

У південних та центральних регіонах Німеччини долають наслідки потужного штормового циклону. У другій половині дня неділі, 23 вересня, негода найбільше вирувала в федеральних землях Гессен, Баварія, Баден-Вюртемберг. Від буревію також потерпали й окремі регіони земель Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц, Тюрінгія та Саксонія, передає агенція новин dpa.

У Баварії негода призвела до людських жертв. У результаті падіння дерева загинула 78-річна жінка. Нещасний випадок стався в кемпінгу в одній із громад округу Верхня Франконія, повідомили в місцевій поліції.

У сусідній землі Баден-Вюртемберг в окрузі Рейн-Неккар на автомобіль з пасажирами впало дерево. Внаслідок інциденту вкрай серйозні травми голови отримала 4-річна дитина, що перебувала в салоні автомобіля. До лікарні хлопчика доставили гелікоптером.

Пошкоджено залізничне та авіасполучення

DW.COM

Ураган "Фрідеріке" призвів до загибелі щонайменше шістьох осіб у Німеччині, двох - у Нідерландах, також є жертви і в інших європейських країнах. Негода призвела й до численних транспортних проблем. (18.01.2018)

Після урагану "Фрідеріке", який вже спричинив загибель десяти людей у Європі, в Німеччині відновлюється залізничний рух. Утім, у залізниці застерігають щодо можливих подальших перебоїв у русі поїздів. (19.01.2018)

У Німеччині через ураган "Фрідеріке" загинули вже щонайменше восьмеро людей. Застраховані збитки становлять близько 500 мільйонів євро, підрахували страховики. (19.01.2018)

Сильний вітер виривав з корінням дерева та зносив дахи будинків. Негода також призвела до затримок в залізничному і авіасполученні в кількох землях Німеччини. У багатьох місцях через численні випадки падіння дерев заблоковано проїжджу частину автодоріг та вулиць.

Так само від падіння дерев та інших зірваних поривами вітру предметів постраждало багато ділянок залізничної колії, повідомили в прес-службі німецького залізничного концерну Deutsche Bahn (DB). Місцями це призвело до скасування залізничного сполучення або істотних запізнень потягів.

У Мюнхені, Штутгарті, Нюрнберзі й Регенсбурзі DB надала в розпорядження пасажирів спеціальні готельні потяги, щоб ті могли переночувати в них. Затримки з залізничним сполученням очікуються і 24 вересня, попередили в DB.

Також через штормовий циклон у аеропорту Франкфурта-на-Майні, що є найбільшим аеропортом країни, в неділю скасували десятки рейсів. Про це повідомив сайт летовища.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Потужний ураган "Фрідеріке" обрушився на Європу у четвер, 18 січня. За останніми даними, стихія забрала життя щонайменше восьми людей у Німеччині. Двоє загинули у Нідерландах, та по одній особі - у Бельгії та Італії.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Повалені дерева - найнебезпечніші

    Найчастіше причиною нещасних випадків ставали падіння на людей дерев та різних предметів з будинків, а також дорожньо-транспортні пригоди, спричинені негодою. Водій цього автомобіля у місті Мерс у німецькій землі Північний Рейн - Вестфалія внаслідок падіння дерева дістав тяжкі травми.

  • ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Серед жертв стихії - німецький пожежник

    У німецькому місті Бад-Зальцунґен жертвою урагану став 28-річний пожежник. Його вбило повалене вітром дерево у той момент, коли він намагався допомогти жінці, заблокованій іншими деревами у її автомобілі.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Аварії на автошляхах

    Негода спричинила хвилю ДТП на дорогах на заході Німеччині. За даними поліції землі Північний Рейн - Вестфалія, понад 40 осіб були травмовані в аваріях, які трапились через негоду. У ФРН один водій загинув, втративши контроль над автомобілем, а ще один загинув через дерево, яке впало на дорогу.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Максимальний рівень тривоги у Нідерландах

    У Нідерландах оголосили максимальний рівень тривоги. Пориви вітру в епіцентрі "Фрідеріки" досягали швидкості близько 200 кілометрів на годину. Багато вулиць Амстердама (на фото) були закриті для руху через повалені дерева і зламані гілки.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Кельнський собор - доступ обмежено

    У четвер з міркувань безпеки у зв'язку з ураганом "Фрідеріке" для пішоходів був обмежений доступ до знаменитого Кельнського собору. Адміністрація міста попередила містян та туристів про небезпеку падіння каміння згори. Утім, людей на вулицях міста у четвер було дуже небагато.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Майже "звіяні вітром"

    На цій фотографії - перехожі у німецькому місті Кельні, яких ледь не здуває потужним вітром.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Вантажівки та автобуси "лягали" на бік

    Потужний вітер перекинув кілька автобусів та вантажівок у Північному Рейні - Вестфалії. На фотографії - вантажівка, яку перекинуло ураганом недалеко від міста Бонна.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Транспортний колапс

    У Німеччині з 16 години за місцевим часом по всій країні зупинено потяги дальнього сполучення. У низці федеральних земель скасовано також регіональні залізничні пасажирські перевезення.

  • Ураган Фрідеріке

    Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

    Далі на шляху урагану - Польща

    "Фрідеріке" рухається на схід Європи і в ніч на п'ятницю досягне території Польщі. Це вже другий шторм, який обрушився на Німеччину в 2018 році. 3 січня в країні вирував ураган "Бурглінд".

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

Ураган "Фрідеріке" наробив лиха у Європі

Ураган "Фрідеріке" лютує у країнах Європи, забираючи людські життя та завдаючи шкоди транспортній та міській інфраструктурі. (18.01.2018)  

Реклама

Докладно

Акція у Валетті на Мальті

Вбивство журналістки на Мальті й досі не розкрито

Кореспондент DW Бендр Ріґерт повідомляє з Валетти про настрої через вбивство Дафни Гаруани Галіції. 

Торговельне протистояння США та Китаю посилюється

Набули чинності нові ввізні мита США та Китаю

10-відсоткові ставки ввізного мита в США стосуватимуться китайських товарів на суму 200 мільярдів доларів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  