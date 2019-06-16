 Німеччина у першому півріччі 2019 року вдвічі наростила експорт озброєнь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

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Новини

Німеччина у першому півріччі 2019 року вдвічі наростила експорт озброєнь

Порівняно з першим півріччям минулого року Німеччина більш ніж вдвічі збільшила експорт озброєнь - було укладено контрактів на суму у 5,3 мільярда євро.

ФРН наростила експорт озброєнь

ФРН наростила експорт озброєнь

У першій половині 2019 року Німеччина різко наростила експорт озброєнь. Так, протягом січня-червня цього року федеральний уряд ФРН схвалив контракти на експорт озброєнь на загальну суму у 5,3 мільярда євро.

Це більше, ніж було продано озброєнь за весь 2018 рік - торік німецький уряд хвалив контракти на експорт озброєнь на суму 4,8 мільярда євро. А порівняно з першим півріччям минулого року зафіксоване зростання у 107 відсотків, інформує агенція dpa з посиланням на інформацію, надану міністерством економіки ФРН.

DW.COM

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією використовує німецьку зброю під час проведення операцій в Ємені, довели дослідники проекту #GermanArms. (26.02.2019)

У 2018 році виробники зброї з Німеччини реалізували на зовнішніх ринках значно менше своєї продукції, ніж роком раніше. Тенденція скорочення експорту озброєнь простежується у ФРН вже третій рік поспіль. (28.12.2018)

До трійки країн, які купили найбільше озброєнь німецького виробництва, належить Угорщина (1,76 мільярда євро), Єгипет (0,8 мільярда євро) та Південна Корея (0,3 мільярда євро). Крім того, на шостому місці у цьому списку опинилися Об'єднані Арабські Емірати (0,2 мільярда євро), які, як і Єгипет, беруть участь у бойових діях у Ємені проти повстанців-хуситів у складі арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією.

Загалом частка експорту німецьких озброєнь до країн, які не належать до Євросоюзу або НАТО, складає у першому півріччі цього року 40 відсотків. Це помітно менше, ніж за попередні роки (понад 50 відсотків), і пояснюється значними закупівлями озброєнь Угорщиною.

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