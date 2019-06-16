Німеччина у першому півріччі 2019 року вдвічі наростила експорт озброєнь

У першій половині 2019 року Німеччина різко наростила експорт озброєнь. Так, протягом січня-червня цього року федеральний уряд ФРН схвалив контракти на експорт озброєнь на загальну суму у 5,3 мільярда євро.

Це більше, ніж було продано озброєнь за весь 2018 рік - торік німецький уряд хвалив контракти на експорт озброєнь на суму 4,8 мільярда євро. А порівняно з першим півріччям минулого року зафіксоване зростання у 107 відсотків, інформує агенція dpa з посиланням на інформацію, надану міністерством економіки ФРН.

До трійки країн, які купили найбільше озброєнь німецького виробництва, належить Угорщина (1,76 мільярда євро), Єгипет (0,8 мільярда євро) та Південна Корея (0,3 мільярда євро). Крім того, на шостому місці у цьому списку опинилися Об'єднані Арабські Емірати (0,2 мільярда євро), які, як і Єгипет, беруть участь у бойових діях у Ємені проти повстанців-хуситів у складі арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією.

Загалом частка експорту німецьких озброєнь до країн, які не належать до Євросоюзу або НАТО, складає у першому півріччі цього року 40 відсотків. Це помітно менше, ніж за попередні роки (понад 50 відсотків), і пояснюється значними закупівлями озброєнь Угорщиною.