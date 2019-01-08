Німеччина торгувала з Польщею у 2018 році вдвічі більше, ніж із Росією
Товарообіг між Німеччиною та Польщею у 2018 році зріс до 120 мільярдів євро, тоді як з Росією склав 60 мільярдів. Фахівці прогнозують подальшу стагнацію німецько-російської торгівлі.
Товарообіг між Німеччиною та Росією у 2018 році становив близько 60 мільярдів євро. Натомість з Польщею та Чехією ФРН торгувала значно більше. Товарообіг між Німеччиною та Польщею торік зріс до 120 мільярдів євро, а з Чехією склав 90 мільярдів. Про це повідомив очільник Східного комітету німецької економіки (OAOEV) Вольфґанґ Бюхеле (Wolfgang Büchele) в п'ятницю, 11 січня, в Берліні.
У 2019 році фахівці прогнозують подальшу стагнацію німецько-російської торгівлі. Причиною називають незначне зростання російської економіки. В OAOEV пропонують новий "порядок денний" економічної співпраці з Росією, передає інформагенція Reuters. Росія з населенням у 140 мільйонів людей - найбільший ринок на європейському континенті.
За даними OAOEV, Москва має стати першим містом у Європі, де запровадять нове покоління мобільного інтернету 5G. 90 мільйонів росіян користуються інтернетом, тож це найбільший ринок електронної комерції на континенті, зазначив Бюхеле.
У Східному комітеті німецької економіки назвали 15 галузей, у яких Німеччині радять розвивати співпрацю з Росією. Ідеться, зокрема, про аграрну, космічну, енергетично-сировинну, медичну галузь і сферу мобільності.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Заборона на в'їзд та замороження активів
У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Секторальні санкції
16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ЄС пішов за прикладом США
Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Російська нафтова галузь під санкціями
Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
ВПК під прицілом
До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції щодо спецслужб
У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
США покарали російських олігархів
У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.
Які санкції США та ЄС діють щодо Росії
Санкції за отруєння Скрипалів
27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.
Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров
Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Від бойкоту до ембарго
Після початку російсько-українського конфлікту активісти в Україні почали кампанію проти придбання російських товарів. З січня 2016 року країни запровадили обопільне ембарго на багато продовольчих товарів, яке повинно було діяти до 5 серпня 2016 року або до моменту, коли одна з країн скасує своє ембарго. Чи змогли українці повністю відмовитися від російського виробника?
Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Ввозити косметику та побутову хімію з РФ не забороняли
В українському списку забороненої для ввезення продукції 43 найменування продуктів харчування, а ось побутової хімії та засобів гігієни в ньому немає. Завдяки цьому російська косметика досі залишається найбільш доступною і популярною в Україні.
Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Зубна паста досі користується попитом
Російські засоби гігієни для ротової порожнини в широкому асортименті представлені в українських магазинах. Зубна паста виробництва РФ перебуває в тій же ціновій категорії, що і її українські аналоги.
Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Засоби жіночої гігієни переважно з Росії
Гігієнічні прокладки і тампони, які можна знайти на полицях українських магазинів, в основному, завезені з Росії. Дуже часто ці товари не мають спеціального маркування країни виробництва.
Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Бренд російський, "зроблено в Україні"
У січні 2015 року, приблизно через рік після початку бойкотування товарів з РФ в Україні, російський косметичний бренд відкрив свою філію в Україні. Тепер продукція марки "Чистая линия" виробляється на території України, що дозволяє назвати товар українським.
Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Чи є заміна дитячим підгузкам з Росії?
Дитячим підгузкам російського виробництва виявилося складно знайти український чи європейський аналог. Більшість українських сімей досі віддає перевагу саме російському виробнику. Головна причина - це співвідношення ціна-якість.
Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
На ринку товарів для дітей домінує Росія
В основному, весь ринок дитячих товарів в Україні досі заповнений російськими виробниками. Винятком стало лише дитяче харчування, яке потрапило під українське ембарго.
Слідами бойкоту й ембарго: російські товари в супермаркетах України
Продовольчих товарів практично не залишилося
В українських мережах супермаркетах, які заздалегідь готувалися до введення ембарго на російські товари, практично закінчилися запаси товарів виробництва РФ. Продукти харчування, вироблені в Росії, на полицях українських магазинів уже важко знайти.