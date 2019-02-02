Німеччина та Японія візьмуться за реформування СОТ

Німеччина та Японія у зв'язку із загрозливою ситуацією, що склалася для вільної торгівлі у світі, мають намір спільно взятися за реформування Світової організації торгівлі (СОТ). Про це заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) під час дискусії зі студентами університету Кейо в Токіо у вівторок, 5 лютого.

Під час цьогорічного головування Японії у Великій двадцятці реформа СОТ буде одним з ключових пунктів порядку денного, зазначила Меркель і додала, що позиції Берліна та Токіо з цього питання мають багато спільного, повідомляє агентство dpa.

За словами канцлерки, уряд ФРН зараз уважно стежить за торговельним конфліктом між США і Китаєм, оскільки обидві ці держави є дуже великими гравцями у світовій торгівлі. Якщо в Китаї внаслідок цього конфлікту впаде споживчий попит, то Німеччина і Японія відразу ж це відчують, бо економіки країн тісно переплетені одна з одною, пояснила Меркель. Так, у Німеччині постраждала б, наприклад, автомобільна промисловість. Тому ФРН і Японія виступають за багатополярний порядок у світовій торгівлі, підсумувала Меркель.

Під час зустрічі зі студентами Меркель також говорила про проблеми розвитку "штучного інтелекту". На її думку, його треба деміфізувати та працювати над його впровадженням тверезо. "Те, що ми робимо, повинно служити людині", - наголосила Меркель і додала, що головне зараз - вироблення етичних обмежень розвитку "штучного інтелекту".

5 лютого завершується дводенний візит очільниці уряду Німеччини до Японії. У ці дні німецька канцлерка мала зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе та імператором Акіхіто.