 Німеччина та Японія візьмуться за реформування СОТ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Німеччина та Японія візьмуться за реформування СОТ

Анґела Меркель озвучила в Токіо плани з реформування СОТ та назвала проблеми розвитку "штучного інтелекту".

Анґела Меркель під час зустрічі зі студентами у Токіо

Анґела Меркель під час зустрічі зі студентами у Токіо

Німеччина та Японія у зв'язку із загрозливою ситуацією, що склалася для вільної торгівлі у світі, мають намір спільно взятися за реформування Світової організації торгівлі (СОТ). Про це заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) під час дискусії зі студентами університету Кейо в Токіо у вівторок, 5 лютого.

Під час цьогорічного головування Японії у Великій двадцятці реформа СОТ буде одним з ключових пунктів порядку денного, зазначила Меркель і додала, що позиції Берліна та Токіо з цього питання мають багато спільного, повідомляє агентство dpa.

DW.COM

Світ не повинен допустити повторення банківської кризи десятирічної давності, наголосила Анґела Меркель у Давосі. Також вона виступила за реформування міжнародних організацій. (23.01.2019)

У Берліні оцінюють новий підписаний договір про дружбу та співпрацю між двома країнами як сигнал для подальшої інтеграції в Європі. Укладений договір має поглибити співпрацю держав. (22.01.2019)

За словами канцлерки, уряд ФРН зараз уважно стежить за торговельним конфліктом між США і Китаєм, оскільки обидві ці держави є дуже великими гравцями у світовій торгівлі. Якщо в Китаї внаслідок цього конфлікту впаде споживчий попит, то Німеччина і Японія відразу ж це відчують, бо економіки країн тісно переплетені одна з одною, пояснила Меркель. Так, у Німеччині постраждала б, наприклад, автомобільна промисловість. Тому ФРН і Японія виступають за багатополярний порядок у світовій торгівлі, підсумувала Меркель.

Під час зустрічі зі студентами Меркель також говорила про проблеми розвитку "штучного інтелекту". На її думку, його треба деміфізувати та працювати над його впровадженням тверезо. "Те, що ми робимо, повинно служити людині", - наголосила Меркель і додала, що головне зараз - вироблення етичних обмежень розвитку "штучного інтелекту".

5 лютого завершується дводенний візит очільниці уряду Німеччини до Японії. У ці дні німецька канцлерка мала зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе та імператором Акіхіто.

Дивитись відео 00:35
Now live
00:35 хв

Анґелу Меркель спантеличило летюче таксі (06.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Анґелу Меркель спантеличило летюче таксі (06.12.2018)  

Також за темою

Bundeskanzlerin Merkel in Japan

Альянс за вільну торгівлю: ФРН та Японія посилюють економічні зв'язки 04.02.2019

Анґела Меркель та Сіндзо Абе заявили про розширення співробітництва між ФРН та Японією в рамках угоди про зону вільної торгівлі. Глави урядів також висловилися за просування вільної торгівлі у світі.

EU-Sondergipfel zum Brexit in Brüssel

Меркель: Повторних переговорів щодо угоди про Brexit не буде 04.02.2019

Канцлерка ФРН відкинула поновлення переговорів про вихід Великобританії з ЄС. А питання кордону між Ірландією та Великобританією, вважає Анґела Меркель, можна врегулювати пізніше.

Russland Moskau PK Wladimir Putin und Shinzo Abe

Путін та Абе не досягли прориву щодо мирного договору 22.01.2019

Російський президент Володимир Путін та глава японського уряду Сіндзо Абе не досягли прориву в питанні укладення мирного договору між Росією та Японією.

Реклама

Докладно

Оцінки в школах: як раціонально оцінювати учнів?

Оцінки в школах: як краще оцінювати успішність учнів?

Цифрова оцінка або письмовий відгук у школі? DW зважує переваги та вади цих систем оцінювання. 

Landwirtschaft - Hausgänse auf einer Wiese im Odenwald, (picture-alliance/imageBROKER/J. Richter)

Головні міфи про мораторій на землю (відео)

Українців тема мораторію на землю, на диво, не дуже турбує - зокрема завдяки кільком живучим міфам довкола цієї теми.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  