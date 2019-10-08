 Німеччина та ще 22 країни критикують КНР за тиск на уйгурів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2019

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Новини

Німеччина та ще 22 країни критикують КНР за тиск на уйгурів

Німеччина та ще 22 країни закликали уряд КНР утриматися від "свавільного ув'язнення уйгурів".

Уйгур та китайські військові в Сіньцзяні

Уйгур та китайські військові в Сіньцзяні

Німеччина та ще 22 країни піддали Китай критиці за тиск на уйгурську меншину. Китайський уряд повинен "утриматися від свавільного ув'язнення уйгурів та представників інших мусульманських громад", йдеться в поширеній у вівторок, 29 жовтня, в Нью-Йорку спільній заяві ФРН, США, Великобританії та ще 20 країн-членів ООН. 

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Міністерство торгівлі США внесло до "чорного списку" 28 урядових і комерційних організацій КНР. Вашингтон заявив, що не має наміру терпіти утиски етнічних меншин в Китаї. (08.10.2019)

США виступили з жорсткою критикою утримання меншини уйгурів у таборах в Китаї, провівши паралелі з нацизмом. Пекін поки що не відреагував. (04.05.2019)

У документі, який є в розпорядженні агентства dpa, міститься також заклик до Китаю дотримуватися своїх національних та міжнародних зобов'язань щодо прав людини та свободи віросповідання. Посл ФРН в ООН Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) також закликав Пекін надати верховній комісарці ООН з прав людини Мішель Бачелет безперешкодний доступ до установ у країні.

Нагадаємо, що за даними правозахисної організації Human Right Watch у так званих таборах перевиховання в Сіньцзяні на заході країні утримається мільйон осіб, переважно уйгури - представники мусульманського народу тюркського походження. Китайський уряд закидає уйгурським групам сепаратизм та тероризм. США вже запровадили щодо Китаю санкції через утиски уйгурів.

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