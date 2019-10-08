Німеччина та ще 22 країни критикують КНР за тиск на уйгурів

Німеччина та ще 22 країни піддали Китай критиці за тиск на уйгурську меншину. Китайський уряд повинен "утриматися від свавільного ув'язнення уйгурів та представників інших мусульманських громад", йдеться в поширеній у вівторок, 29 жовтня, в Нью-Йорку спільній заяві ФРН, США, Великобританії та ще 20 країн-членів ООН.

У документі, який є в розпорядженні агентства dpa, міститься також заклик до Китаю дотримуватися своїх національних та міжнародних зобов'язань щодо прав людини та свободи віросповідання. Посл ФРН в ООН Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) також закликав Пекін надати верховній комісарці ООН з прав людини Мішель Бачелет безперешкодний доступ до установ у країні.

Нагадаємо, що за даними правозахисної організації Human Right Watch у так званих таборах перевиховання в Сіньцзяні на заході країні утримається мільйон осіб, переважно уйгури - представники мусульманського народу тюркського походження. Китайський уряд закидає уйгурським групам сепаратизм та тероризм. США вже запровадили щодо Китаю санкції через утиски уйгурів.