 Німеччина та Франція готові відправити спостерігачів у Керченську протоку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2019

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Новини

Німеччина та Франція готові відправити спостерігачів у Керченську протоку

Президент РФ Володимир Путін погодився на пропозицію канцлерки ФРН Анґели Меркель щодо надання доступу німецьким та французьким фахівцям до Керченської протоки. Київ схвалює можливість створення міжнародної місії.

Російський корабель у Керченські протоці

Російський корабель у Керченські протоці

Німеччина та Франція готові відправити спостерігачів для "документування" ситуації у Керченській протоці. Про це у п'ятницю, 18 січня, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). "Я думаю, що це цілком могло би стати темою наступних тижнів", - наводить слова німецького міністра Reuters. Заява прозвучала на прес-конференції у Москві за підсумками переговорів глави німецького МЗС із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Нині, за словами Мааса, прохід через Керченську протоку відкритий. 

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Канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликають Росію звільнити захоплених українських моряків, а також вимагають безпечного й вільного проходу для всіх кораблів у Керченській протоці. (28.12.2018)

Очільник РНБОУ заявив, що українські кораблі й у подальшому намагатимуться пройти через Керченську протоку. Щоб довести законність дій Києва, Олександр Турчинов пропонує західним партнерам взяти у цьому участь. (19.12.2018)

Рада ЄС на засіданні в Брюсселі запровадила санкції за "вибори" сепаратистів на Донбасі. Водночас жодного рішення про санкції щодо Росії за події у Керченській протоці не ухвалювали. (10.12.2018)

Як зазначив Сергій Лавров, президент Росії Володимир Путін ще місяць тому пристав на пропозицію канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) щодо допуску німецьких і французьких фахівців до Керченської протоки, повідомляє "Інтерфакс".

Київ схвалює міжнародну місію в Керченській протоці

Україна схвалює можливу міжнародну місію в Керченській протоці, якщо та не стане об'єктом маніпуляцій з російського боку, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Якщо міжнародна присутність нам тут допоможе, а вони (влада РФ. - Ред.) не маніпулюватимуть нею, ми, безумовно, це вітаємо", - цитує Клімкіна "Інтерфакс-Україна".

Очільник МЗС України висловив сподівання, що німецькі партнери провели результативні переговори з представниками РФ. "Хоча, чесно кажучи, я впевнений, що Росія і надалі цим маніпулюватиме. Мета Росії - дестабілізувати український Донбас, і найкраще це зробити із півдня. Це зрозуміло і політично, і геополітично, і економічно", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон висловили стурбованість конфліктом у Керченській протоці і порушенням прав людини в анексованому Росією Криму. У спільній заяві вони вимагали "безпечного, вільного та безперешкодного проходження всіх кораблів Керченською протокою, а також негайного і безумовного звільнення незаконно заарештованих українських моряків".

25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали у районі Керченської протоки в Чорному морі український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт у Азовському морі. Були затримані і пізніше заарештовані 24 українські моряки, які перебували на цих суднах. Згодом усі вони назвали себе військовополоненими.

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