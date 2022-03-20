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Німеччина скасувала більшість антиковідних обмежень на федеральному рівні. Проте на рівні регіонів окремі обмеження можуть зберігатися.
Попри велику кількість випадків зараження коронавірусом, Німеччина з 00.00 неділі, 20 березня, скасувала майже всі антиковідні обмеження на федеральному рівні.
Так, з 20 березня в потягах Deutsche Bahn скасували так зване "правило 3G", згідно із яким, їздити у них можна було лише вакцинованим, людям, які перехворіли або зробили тест. Крім цього, більше не потрібно дотримуватися правила 3G на робочому місці. В майбутньому підприємства повинні будуть самостійно оцінювати ризики й за необхідності вживати заходів щодо захисту від пандемії.
Фактично, із загальнофедеральних обмежень залишилося лише два: необхідність вдягати захисну маску в громадському транспорті, літаках і потягах, а також робити тести перед відвіданням установ, у яких перебувають люди з груп підвищеного ризику, тобто, в лікарнях та будинках людей літнього віку. Всіх інших заходів проти пандемії має вживати місцева влада.
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Для регіонів із високим рівнем зараження можуть діяти ширші обмеження, якщо земельний парламент оцінить ситуацію з поширенням коронавірусу як критичну.
Водночас усі землі хочуть використати передбачений законом перехідний період, що триватиме два тижні. Це означає, що обмеження, які діють, зокрема обов'язок носити захисні маски в магазинах та школах чи правило 2G та 3G, діятимуть до 2 квітня. Винятком є обмеження на контакти або на кількість відвідувачів заходів.
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