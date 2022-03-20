 Німеччина скасувала більшість антиковідних обмежень на федеральному рівні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2022

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Новини

Німеччина скасувала більшість антиковідних обмежень на федеральному рівні

Німеччина скасувала більшість антиковідних обмежень на федеральному рівні. Проте на рівні регіонів окремі обмеження можуть зберігатися.

маски, коронавірус, пандемія

Попри велику кількість випадків зараження коронавірусом, Німеччина з 00.00 неділі, 20 березня, скасувала майже всі антиковідні обмеження на федеральному рівні.

Так, з 20 березня в потягах Deutsche Bahn скасували так зване "правило 3G", згідно із яким, їздити у них можна було лише вакцинованим, людям, які перехворіли або зробили тест. Крім цього, більше не потрібно дотримуватися правила 3G на робочому місці. В майбутньому підприємства повинні будуть самостійно оцінювати ризики й за необхідності вживати заходів щодо захисту від пандемії.

Фактично, із загальнофедеральних обмежень залишилося лише два: необхідність вдягати захисну маску в громадському транспорті, літаках і потягах, а також робити тести перед відвіданням установ, у яких перебувають люди з груп підвищеного ризику, тобто, в лікарнях та будинках людей літнього віку. Всіх інших заходів проти пандемії має вживати місцева влада.
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На рівні регіонів антиковідні заходи можуть продовжувати діяти

Для регіонів із високим рівнем зараження можуть діяти ширші обмеження, якщо земельний парламент оцінить ситуацію з поширенням коронавірусу як критичну.

Водночас усі землі хочуть використати передбачений законом перехідний період, що триватиме два тижні. Це означає, що обмеження, які діють, зокрема обов'язок носити захисні маски в магазинах та школах чи правило 2G та 3G, діятимуть до 2 квітня. Винятком є обмеження на контакти або на кількість відвідувачів заходів.
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