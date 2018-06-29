Німеччина: Санкції США не завадять "Північному потокові-2"

Будь-які санкції, запроваджені Сполученими Штатами Америки проти Росії, не вплинуть на будівництво газогону "Північний потік-2". Про це заявила речниця міністерства економіки ФРН у п'ятницю, 29 червня.

Вона наголосила, що Німеччина виступає проти санкцій з екстериторіальним ефектом. Утім, зазначила речниця, судячи з наданих США відомостей, спорудження газопроводу обмежувальні заходи Вашингтона не зачеплять. Коли і які конкретно відомості Сполучені Штати надали щодо санкцій, представниця міністерства не уточнила, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що Україна виступає проти будівництва цього газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу транзитної держави. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проекту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.

Цього ж дня стало відомо, що тристороння зустріч з питання транзиту газу між ЄС, Україною та Росією, як очікується, відбудеться 17-18 липня. Про це сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає "Інтерфакс".