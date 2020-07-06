Німеччина під водою: повені століття, профілактика та боротьба з їхніми наслідками (відео)

Як недивно, але держава у Німеччині мінімально допомагає постраждалим від повеней приватним особам. Лише найменш заможним і лише по кількасот євро на людину - точна сума варіюється залежно від федеральної землі. Ці гроші практично не компенсують втраченого. Річ у тім, що приватні оселі і майно німцям настійливо рекомендують страхувати. Так роблять, щоправда, менше половини з них.