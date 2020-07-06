 Німеччина під водою: повені століття, профілактика та боротьба з їхніми наслідками (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.07.2020

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Політика й суспільство

Німеччина під водою: повені століття, профілактика та боротьба з їхніми наслідками (відео)

Повені на Прикарпатті завдали великих збитків. У Німеччині найбільш руйнівними були паводки у 1993, 1995, 2002 та 2013 роках. Яку "роботу над помилками" проводять німці, аби уникнути збитків у майбутньому.

Deutschland Hochwasser Nordhessen (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

У Німеччині, як і на заході України, повені відбуваються регулярно

Як недивно, але держава у Німеччині мінімально допомагає постраждалим від повеней приватним особам. Лише найменш заможним і лише по кількасот євро на людину - точна сума варіюється залежно від федеральної землі. Ці гроші практично не компенсують втраченого. Річ у тім, що приватні оселі і майно німцям настійливо рекомендують  страхувати. Так роблять, щоправда, менше половини з них. 

 

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Як будівлі у Німеччині захищені від незаконних добудов (відео)

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Deutschland Hochwasser Nordhessen (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

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