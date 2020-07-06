Німеччина під водою: повені століття, профілактика та боротьба з їхніми наслідками (відео)

Повені на Прикарпатті завдали великих збитків. У Німеччині найбільш руйнівними були паводки у 1993, 1995, 2002 та 2013 роках. Яку "роботу над помилками" проводять німці, аби уникнути збитків у майбутньому.
Як недивно, але держава у Німеччині мінімально допомагає постраждалим від повеней приватним особам. Лише найменш заможним і лише по кількасот євро на людину - точна сума варіюється залежно від федеральної землі. Ці гроші практично не компенсують втраченого. Річ у тім, що приватні оселі і майно німцям настійливо рекомендують страхувати. Так роблять, щоправда, менше половини з них.
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