 Німеччина припинить експорт озброєнь до Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2019

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Новини

Німеччина припинить експорт озброєнь до Туреччини

Рішення про припинення поставок озброєнь з ФРН ухвалено на тлі турецької військової операції в Сирії, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Танк Leopard 2A4 турецьких збройних сил

Танк Leopard 2A4 турецьких збройних сил поблизу Сирії (архівне фото)

Уряд Німеччини зупинить видачу дозволів на експорт озброєнь з ФРН до Туреччині в зв'язку з бойовою операцією Туреччини в Сирії. Про це сказав очільник МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, яке вийде друком 13 жовтня.

Згодом сам міністр повторив це твердження, розмістивши відповідний допис у соціальній мережі Twitter.

"На тлі турецького наступу на північному сході Сирії уряд ФРН не видаватиме нових дозволів на будь-яку продукцію військового призначення, яку Туреччина могла б задіяти в Сирії", - наголосив міністр закордонних справ ФРН у своєму твіті.

DW.COM

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В інтерв'ю виданню Bild am Sonntag німецький урядовець також згадав і те, що починаючи з 2016 року, Берлін дотримується досить суворого курсу щодо продажу озброєнь Туреччині.

Упродовж 2018 року Туреччина придбала німецьких озброєнь на суму 242,8 мільйона євро, що становило майже третину від загальної суми експорту німецької зброї. За перші чотири місяці 2019 року до Туреччини поставлено продукції військового призначення на суму 184,1 мільйона євро. Торік, а також цьогоріч Туреччина вважається найголовнішим німецьким партнером в галузі імпорту німецьких озброєнь, нагадує інформагенція dpa.

Як повідомлялося, 9 жовтня розпочався наступ турецьких військових на півночі Сирії. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки". Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

Цей крок Анкари розкритикували Вашингтон і Берлін, а також  різко засудили в ЄС і закликали припинити наступ. 

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