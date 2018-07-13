 Німеччина прийме 50 біженців, врятованих в Середземному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2018

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Новини

Німеччина прийме 50 біженців, врятованих в Середземному морі

Німеччина прийме 50 мігрантів, яких раніше зняли з дерев'яного човна в Середземному морі. По стільки ж мігрантів приймуть Франція та Мальта.

Німеччина прийме частину врятованих в Середземному морі біженців

Німеччина прийме частину врятованих в Середземному морі біженців

Німеччина прийме 50 мігрантів, які напередодні були врятовані з дерев'яного судна в Середземному морі неподалік від італійського острова Лампедуза. "Німеччина та Італія дійшли згоди, що Німеччина з огляду на поточні переговори про активізацію двостороннього співробітництва щодо надання притулку в цьому випадку готова прийняти 50 людей", - заявила у неділю, 15 липня, речниця німецького уряду, передає агенція dpа.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте повідомив, що по 50 врятованих мігрантів погодились прийняти також Франція та Мальта. Він додав, що інші європейські країни також мають взяти до себе частину шукачів притулку. В цьому випадку Італія також візьме участь в прийнятті мігрантів.

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Італійський прем'єр Джузеппе Конте повідомив, що Франція та Мальта приймуть по 50 мігрантів, яких раніше зняли з дерев'яного човна в Середземному морі. (15.07.2018)

Близько 450 мігрантів, які дрейфували на дерев'яному човні в Середземному морі, 14 липня евакуювали на два кораблі. Один з цих кораблів належить італійській береговій охороні, інший - бере участь у місії Європейського агентства з охорони кордонів Frontex.

Вісьмох жінок та дітей для надання медичної допомоги італійська берегова охорона доправила на італійський острів Лампедуза. Інших мігрантів заборонив приймати міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який займає жорстку антимігрантську позицію.

Упродовж останніх кількох тижнів між державами спалахували суперечки щодо прийому рятувальних кораблів з мігрантами, зокрема, через судна Aquarius та Lifeline. Італійський уряд заборонив кораблям благодійних організацій, які рятували мігрантів, заходити в порти країні, тому судна приватних рятувальників зараз не працюють у Середземному морі.

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