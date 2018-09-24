Німеччина прийме Євро-2024

Німеччина стане господаркою Європейського футбольного чемпіонату в 2024 році. Таке рішення у четвер, 27 вересня, ухвалив виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Голосування відбулося в швейцарському Ньйоні після того, як дві країни-претендентки - Німеччина та Туреччина - виступили з 15-хвилинними презентаціями, а також після оголошення звіту про технічний стан підготовки двох країн до чемпіонату. У випадку Німеччини оцінки були трохи вищими, пише інформагенція dpa.

Згідно із німецькою заявкою, матчі Євро-2024 відбуватимуться у десяти містах Німеччини: Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбургу, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті. У продаж мають надійти близько 2,8 мільйона квитків на матчі. Фінал Євро-2024 відбудеться у Берліні або Мюнхені.

Німеччина вже приймала Євро-1988, окрім того, вона приймала два світових чемпіонати - у 1974 і 2006 роках. Туреччина вчетверте втратила можливість прийняти чемпіонат після заявок 2008, 2012 і 2016 років.

Наступний чемпіонат Європи в 2020 році відбудеться в 12 містах в усій Європі з нагоди 60-річчя першої континентальної першості. Півфінали та фінал Євро-2020 відбудуться в Англії.