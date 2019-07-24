Німеччина потерпає від рекордної спеки

Антициклон, що панує над Західною Європою, може оновити історичний температурний максимум у Німеччині. У середу, 24 липня, в містечку Ґайленкірхен у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія стовпчик термометра сягнув позначки в 40,5 градуса за Цельсієм - небаченої досі температури повітря в ФРН. Дотепер найвища температура повітря спостерігалася 2015 року в містечку Кітцінґен у Баварії.

Утім, метеорологічна станція в Ґайленкірхені, де було зафіксовано цей температурний рекорд, належить не Німецькій метеорологічній службі, а Бундесверу, тож поки що офіційним рекордом вважатися не може.

25 липня пресцентр метеослужби ФРН повідомив, що метеорологи перевірять зафіксований 24 липня температурний рекорд. У разі підтвердження метеорологами він стане офіційним, передає агенція новин dpa.

Щодо офіційних показників, то найспекотніше 24 липня було в одному з кварталів столиці федеральної землі Саарланд місті Саарбрюккен. Тут повітря прогрілося до 40,2 градуса за Цельсієм.

Тим часом не виключено, що 25 липня температура повітря в Німеччині прогріється ще більше, ніж напередодні, кажуть метеорологи. Спостереження за змінами температури в Німеччині ведуться з 1881 року, нагадує dpa.

Як повідомлялося, нині багато країн Західної Європи потерпають від нестерпної спеки. Температурні рекорди очікуються не лише в Німеччині.

Попередня хвиля спеки накрила Європу наприкінці червня, що спричинило, зокрема, загибель людей та масштабні лісові пожежі. Тоді в Німеччині було зафіксовано новий температурний рекорд червня, а французькі метеорологи повідомили про новий абсолютний температурний рекорд для Франції.