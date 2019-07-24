Німеччина потерпає від рекордної спеки

У багатьох регіонах ФРН стовпчик термометра досягав позначки 40 градусів. На заході країни військові зафіксували рекордну для Німеччини спеку. Втім, це ще мають підтвердити метеорологи.
Антициклон, що панує над Західною Європою, може оновити історичний температурний максимум у Німеччині. У середу, 24 липня, в містечку Ґайленкірхен у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія стовпчик термометра сягнув позначки в 40,5 градуса за Цельсієм - небаченої досі температури повітря в ФРН. Дотепер найвища температура повітря спостерігалася 2015 року в містечку Кітцінґен у Баварії.
Утім, метеорологічна станція в Ґайленкірхені, де було зафіксовано цей температурний рекорд, належить не Німецькій метеорологічній службі, а Бундесверу, тож поки що офіційним рекордом вважатися не може.
25 липня пресцентр метеослужби ФРН повідомив, що метеорологи перевірять зафіксований 24 липня температурний рекорд. У разі підтвердження метеорологами він стане офіційним, передає агенція новин dpa.
Щодо офіційних показників, то найспекотніше 24 липня було в одному з кварталів столиці федеральної землі Саарланд місті Саарбрюккен. Тут повітря прогрілося до 40,2 градуса за Цельсієм.
Тим часом не виключено, що 25 липня температура повітря в Німеччині прогріється ще більше, ніж напередодні, кажуть метеорологи. Спостереження за змінами температури в Німеччині ведуться з 1881 року, нагадує dpa.
Як повідомлялося, нині багато країн Західної Європи потерпають від нестерпної спеки. Температурні рекорди очікуються не лише в Німеччині.
Попередня хвиля спеки накрила Європу наприкінці червня, що спричинило, зокрема, загибель людей та масштабні лісові пожежі. Тоді в Німеччині було зафіксовано новий температурний рекорд червня, а французькі метеорологи повідомили про новий абсолютний температурний рекорд для Франції.
Лише у Франції жертвами нестерпної спеки стало четверо осіб. Ще по двоє загиблих унаслідок високої температури повітря нарахували в Італії та Іспанії. (29.06.2019)
Впродовж дня у Франції зафіксовано два абсолютних температурних рекорди. Вперше за всю історію спостережень стовпчик термометра перетнув позначку в 45 градусів за Цельсієм. (28.06.2019)
Одразу в двох федеральних землях Німеччини стовпчики термометрів перевищили позначку 39 градусів за Цельсієм - небачений показник для червня. (30.06.2019)