 Німеччина потерпає від рекордної спеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2019

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Новини

Німеччина потерпає від рекордної спеки

У багатьох регіонах ФРН стовпчик термометра досягав позначки 40 градусів. На заході країни військові зафіксували рекордну для Німеччини спеку. Втім, це ще мають підтвердити метеорологи.

Спека

Антициклон, що панує над Західною Європою, може оновити історичний температурний максимум у Німеччині. У середу, 24 липня, в містечку Ґайленкірхен у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія стовпчик термометра сягнув позначки в 40,5 градуса за Цельсієм - небаченої досі температури повітря в ФРН. Дотепер найвища температура повітря спостерігалася 2015 року в містечку Кітцінґен у Баварії.

Утім, метеорологічна станція в Ґайленкірхені, де було зафіксовано цей температурний рекорд, належить не Німецькій метеорологічній службі, а Бундесверу, тож поки що офіційним рекордом вважатися не може.

25 липня пресцентр метеослужби ФРН повідомив, що метеорологи перевірять зафіксований 24 липня температурний рекорд. У разі підтвердження метеорологами він стане офіційним, передає агенція новин dpa.

Щодо офіційних показників, то найспекотніше 24 липня було в одному з кварталів столиці федеральної землі Саарланд місті Саарбрюккен. Тут повітря прогрілося до 40,2 градуса за Цельсієм.

Тим часом не виключено, що 25 липня температура повітря в Німеччині прогріється ще більше, ніж напередодні, кажуть метеорологи. Спостереження за змінами температури в Німеччині ведуться з 1881 року, нагадує dpa.

Як повідомлялося, нині багато країн Західної Європи потерпають від нестерпної спеки. Температурні рекорди очікуються не лише в Німеччині.

Попередня хвиля спеки накрила Європу наприкінці червня, що спричинило, зокрема, загибель людей та масштабні лісові пожежі. Тоді в Німеччині було зафіксовано новий температурний рекорд червня, а французькі метеорологи повідомили про новий абсолютний температурний рекорд для Франції.

  • Новий рекорд у Франції

    Європа плавиться від спеки

    Новий рекорд у Франції

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  • Лісові пожежі в Каталонії

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  • Спека в місті кохання

    Європа плавиться від спеки

    Спека в місті кохання

    Парижани прохолоджуються на площі Трокадеро. Дороги та тротуари накопичують тепло, тож у міських умовах спека є більш відчутною, ніж у сільській місцевості. У багатьох північноєвропейських містах в будинках не встановлюють кондиціонери, тож перебувати всередині них стає неможливо, адже будівлі теж накопичують тепло. Внаслідок спеки 2003 року у Франції померли 15 тисяч осіб.

  • Група ризику - безпритульні в Італії

    Європа плавиться від спеки

    Група ризику - безпритульні в Італії

    Волонтер дає пляшку води безпритульному в Мілані, де останнім часом температура сягала 40 градусів за Цельсієм. Уже наприкінці минулого тижня стало відомо про першу жертву спеки в Мілані - в парку біля залізничного вокзалу від теплового удару помер безхатько похилого віку, й у місті було оголошено тривогу через високу температуру повітря.

  • Купання в річці в Мюнхені

    Європа плавиться від спеки

    Купання в річці в Мюнхені

    Відпочивальники лежать на березі річки Ізар у Мюнхені. Десяткам жінок, які купалися в річці топлес, поліція наказала вдягнутися, чим спровокувала дискусія щодо оголення тіла в громадських місцях. 30 червня в Німеччині було встановлено новий температурний рекорд червня - у федеральній землі Саксонія-Ангальт було зафіксовано температуру 39,6 градуса за Цельсієм.

  • Сорбе для білого ведмедя

    Європа плавиться від спеки

    Сорбе для білого ведмедя

    Білий ведмідь прохолоджується у зоопарку Ганновера в Німеччині, смакуючи сорбе. Доглядачі зоопарків в усій Європі допомагають тваринам пережити спеку, даючи їм морожені в кризі фрукти. Білим ведмедям пропонують також заморожену рибу. У Франції через високу температуру повітря заборонили перевезення живих тварин.

  • Сахара

    Європа плавиться від спеки

    "Подарунок" із Сахари

    Такі екстремальні погодні умови були викликані надзвичайно гарячим повітрям, яке надходило до Європи з пустелі Сахара. Всесвітня метеорологічна організація заявила, що 2019 рік може стати одним з найспекотніших в історії спостережень за погодою. Прогнозують, що такі хвилі спеки, як теперішня, траплятимуться в Європі дедалі частіше.

    Автор: Дмитро Губенко


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