 Німеччина посилює закони щодо депортації шукачів притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2019

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Новини

Німеччина посилює закони щодо депортації шукачів притулку

Ухвалені урядом у Берліні заходи мають пришвидшити висилання з Німеччини мігрантів, яким відмовили у наданні притулку. Натомість деяким категоріям шукачів притулку збільшили соціальні виплати.

Поліцейські в аеропорту Мюнхена під час депортації біженців з Афганістану (фото з архіву)

Поліцейські в аеропорту Мюнхена під час депортації біженців з Афганістану (фото з архіву)

Уряд ФРН у середу, 17 квітня, ухвалив пакет законів, покликаний пришвидшити висилання з країни іноземців, які підлягають депортації.  Закон про впорядковане висилання, розроблений міністром внутрішніх справ Німеччини Горстом Зеегофером (Horst Seehofer), серед іншого, скасовує низку перешкод для здійснення депортації і дозволяє владі ширше користуватися правом взяття під варту осіб, які підлягають висиланню з країни.

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Чимало з тих, хто приїздить до ФРН у пошуках притулку, не мають підстав для його отримання, заявив голова Федерального відомства з питань міграції та біженців. (23.03.2019)

Упродовж 2018 року органами влади Німеччини зареєстровано майже 186 тисяч прохань на отримання статусу біженця, що на 16,5 відсотка менше порівняно з 2017 роком, повідомили в МВС ФРН. (23.01.2019)

Кожен другий з 57 тисяч мігрантів, яким було відмовлено у наданні притулку у Німеччині, уникнув депортації з країни, повідомив голова МЗС ФРН Горст Зеегофер. Надалі уряд посилить боротьбу з нелегальними мігрантами. (24.02.2019)

У зв'язку з нестачею місць у центрах тимчасового утримання осіб, які підлягають висиланню, їх пропонується розміщувати і у звичайних в'язницях. Це положення викликає особливо різке невдоволення в опозиції та організацій, які надають допомогу шукачам притулку.

Для мігрантів, які приховують своє ім'я, мають запровадити статус "осіб із невстановленою особистістю, із перебуванням яких на території ФРН доводиться миритися". Цей статус покликаний не допустити можливості легалізації таких осіб у Німеччині. Наразі шукачі притулку, які прожили в Німеччині вісім років, але не отримали статусу біженців, за певних умов мають можливість отримати право на постійне проживання у ФРН.

Покращення інтеграції шукачів притулку

Нині в Німеччині перебуває близько 240 тисяч іноземців, які повинні залишити країну. 184 тисячі з них отримали відтермінування депортації з різних причин, у тому числі медичного й гуманітарного характеру.

Водночас німецький уряд вніс деякі зміни до закону про виплати шукачам притулку, покликані сприяти кращій інтеграції мігрантів, яким дозволили залишитися в Німеччині. Так, з 135 до 150 євро збільшується розмір грошової допомоги особам, які виховують дітей без партнера. За іншим законом біженці із правом на перебування у ФРН матимуть змогу навчатися на інтеграційних та мовних курсах після дев'ятимісячного перебування у країні і після реєстрації у Федеральній агенції з працевлаштування.

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