Німеччина попередила своїх громадян про ризики поїздки до Туреччини

Міністерство закордонних справ Німеччини у середу, 24 жовтня, опублікувало оновлені рекомендації для тих, хто подорожує до Туреччини. У них чіткіше лунає попередження стосовно критичних до Анкари висловлювань у соціальних медіа. В Німеччині вони "захищені свободою слова, але в Туреччині можуть бути приводом для притягнення до відповідальності", цитує агенція dpa.

Зокрема, "образа президента" чи "пропаганда терористичної організації" можуть призвести до багаторічного ув'язнення, попереджає МЗС ФРН. Зовнішньополітичне відомство також вказує на можливі анонімні доноси, які можуть стати підставою для заборони на в'їзд до Туреччини. Попереднє посилення рекомендацій сталося в липні 2017 року після затримання у Туреччині німецького правозахисника.

У вересні під час спільної прес-конференції з турецьким президентом Ердоганом канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що між Німеччиною та Туреччиною зберігаються "глибокі розбіжності". Серед конкретних проблем Меркель назвала ситуацію зі свободою преси та правами людини у Туреччині.