 Німеччина попередила своїх громадян про ризики поїздки до Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2018

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Новини

Німеччина попередила своїх громадян про ризики поїздки до Туреччини

МЗС ФРН нагадало про ризики анонімних доносів у Туреччині. Це вже другий перегляд рекомендації туристам, після якого застереження стають жорсткішими.

Німецький закордонний паспорт

Німецький закордонний паспорт

Міністерство закордонних справ Німеччини у середу, 24 жовтня, опублікувало оновлені рекомендації для тих, хто подорожує до Туреччини. У них чіткіше лунає попередження стосовно критичних до Анкари висловлювань у соціальних медіа. В Німеччині вони "захищені свободою слова, але в Туреччині можуть бути приводом для притягнення до відповідальності", цитує агенція dpa.

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Державний візит до ФРН сприяв поглибленню двосторонніх відносин, вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Про це він заявив у промові на відкритті мечеті у Кельні. (29.09.2018)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель на прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом наголосила на розбіжностях у поглядах Берліна та Анкари. (28.09.2018)

Президент Туреччини сподівається на розбудову відносин з Німеччиною на основі взаємних інтересів. Він також очікує жорсткіших дій Берліна щодо Робітничої партії Курдистану та прибічників Фетхуллаха Гюлена. (27.09.2018)

Зокрема, "образа президента" чи "пропаганда терористичної організації" можуть призвести до багаторічного ув'язнення, попереджає МЗС ФРН. Зовнішньополітичне відомство також вказує на можливі анонімні доноси, які можуть стати підставою для заборони на в'їзд до Туреччини. Попереднє посилення рекомендацій сталося в липні 2017 року після затримання у Туреччині німецького правозахисника.

У вересні під час спільної прес-конференції з турецьким президентом Ердоганом канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що між Німеччиною та Туреччиною зберігаються "глибокі розбіжності". Серед конкретних проблем Меркель назвала ситуацію зі свободою преси та правами людини у Туреччині.

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