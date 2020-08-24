 Німеччина подовжує застереження щодо поїздок до третіх країн до 14 вересня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2020

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Новини

Німеччина подовжує застереження щодо поїздок до третіх країн до 14 вересня

Уряд Німеччини подовжив застереження щодо поїздок до третіх країн до 14 вересня. Це рішення стосується понад 160 країн, у тому числі й України.

Мандрівники в аеропорту Франкфурта-на-Майні, липень 2020 року

Мандрівники в аеропорту Франкфурта-на-Майні, липень 2020 року

Уряд Німеччини на засіданні у середу, 26 серпня, вирішив подовжити застереження щодо поїздок до країн поза межами ЄС ще на два тижні - до 14 вересня, повідомляє агенція новин dpa з посиланням на урядові кола. Ці обмеження стосуються більш ніж 160 країн світу, зокрема й України.

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Нагадаємо, уряд ФРН у середині березня оголосив застереження щодо подорожей через пандемію коронавірусу до понад 200 країн світу. У середині червня держави, які належать до Шенгенської зони, серед яких і Німеччина, відкрили свої внутрішні кордони. Натомість для решти - понад 160 країн світу - застереження було збережено. Останнього разу уряд ФРН продовжив його до 31 серпня.

Застереження щодо поїздок не означає заборону

Застереження уряду щодо поїздок не означає заборону здійснювати такі подорожі. Воно має й позитивний аспект для подорожніх, дозволяючи скасовувати поїздки без втрати коштів.

Уряд Німеччини оголошує застереження щодо поїздок незалежно від того, чи входить дана країна до списку зон ризику щодо поширення коронавірусної інфекції, який складає Інститут імені Роберта Коха. На сьогодні діє застереження щодо поїздок до понад 160 країн світу, однак лише близько 130 з них належать до зон ризику. Наприклад. для Таїланду діє застереження, оскільки в цій країні ще чинні обмеження при в'їзді, але з огляду на низьку кількість інфікованих ця країна не належить до зон ризику. 

Через зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом уряд ФРН останнім часом оголосив також застереження щодо поїздок в окремі регіони країн ЄС, зокрема Іспанії, Франції, Бельгії, Румунії та Болгарії.

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